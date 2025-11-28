El bloque de Cervetto destacó su rol en el freno a los aumentos de tasas en Tigre

La Libertad Avanza logró incorporar cambios centrales en la ordenanza Fiscal e Impositiva de Tigre, con una reducción del ABL, eliminación de tributos y un alivio directo para vecinos, comercios y PYMES, en línea con el orden fiscal que impulsa el Gobierno Nacional.

En la Asamblea de Mayores Contribuyentes, el Concejo Deliberante de Tigre aprobó las ordenanzas Fiscal e Impositiva para el próximo año con cambios impulsados por el Bloque de La Libertad Avanza, que introdujo correcciones consideradas "históricas" para aliviar la carga tributaria de vecinos, comercios y PYMES.

El concejal Diego Avancini, encargado de fundamentar el voto, señaló que “lo que se votó no es lo mismo que envió el Ejecutivo, sino un esquema corregido, limitado y ordenado“, resultado del trabajo técnico realizado junto al presidente del bloque, Juan José Cervetto.

Entre los cambios destacados aparece una baja del 15% respecto del proyecto original en el ABL, además de un tope máximo del 20%. También se sostuvo la alícuota del 0,85% para comercios y PYMES, lo que representa una reducción real del 20% y menor presión para producir.

Otro punto central fue la eliminación total de la tasa de Publicidad y Propaganda, tributo que encarecía la actividad comercial. A esto se suma la eliminación al 100% de la tasa de Embarque para todos los vecinos y comercios del distrito, generando un alivio directo para cientos de familias y emprendedores locales.

Avancini adelantó que el bloque insistirá en avanzar con la eliminación de la Tasa Vial, a la que calificó como un tributo distorsivo que perjudica la actividad económica del distrito.

Finalmente, Juan José Cervetto afirmó que el paquete de modificaciones se alinea con el rumbo del Gobierno Nacional: “Orden fiscal, equilibrio, baja de impuestos y respeto por el contribuyente, tal como viene marcando el presidente Javier Milei“.

Más tarde el HCD de Tigre aprobó el presupuesto 2026.