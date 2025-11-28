El HCD de Tigre aprobó el presupuesto 2026 por $578 mil millones con fuerte inversión en Salud y Obras

El Honorable Concejo Deliberante aprobó el presupuesto 2026 por $578.906 millones, con un 79% financiado por recursos municipales. El intendente Julio Zamora celebró el respaldo legislativo que permitirá sostener obras, fortalecer la Salud y ampliar servicios clave para la comunidad.

El Honorable Concejo Deliberante de Tigre aprobó el presupuesto municipal 2026, que prevé una suma total de $578.906.001.955 para las distintas áreas del Municipio. La sanción se consiguió luego del voto positivo de 21 de los 24 ediles.

El 79% de los recursos, equivalente a $457.388 millones, provendrá del propio Municipio. Un 20% se financiará con fondos provinciales y el restante 1% con aportes nacionales. La planificación permitirá sostener y ampliar la obra pública en todas las localidades, atendiendo prioridades de infraestructura, servicios y desarrollo social.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, celebró el acompañamiento del HCD y afirmó: “Se llegó a un acuerdo por un presupuesto que contempla el equilibrio fiscal y nos permite continuar con el crecimiento de la comunidad en materia de Salud, Educación y Cultura, entre otros sectores. Durante el 2026, vamos a llevar adelante políticas vinculadas al empleo y capacitaciones laborales que acompañen a los vecinos y vecinas en estos momentos”.

El jefe comunal también remarcó la continuidad de obras sanitarias: “Este presupuesto nos va a permitir sostener la maternidad, el hospital cardiovascular, los tres HDI, los hospitales oftalmológico y odontológico. Queremos seguir construyendo el hospital de alta complejidad para adultos que va a dejar atrás todos los problemas de la salud pública”.

Las áreas con mayor asignación presupuestaria serán Obras y Servicios Públicos, Salud y Protección Ciudadana. En particular, Salud incrementará su incidencia presupuestaria en un 5,43% respecto del ejercicio anterior.

La Secretaría de Obras y Servicios Públicos contará con $297.428.949.582,45 destinados al mantenimiento de espacios verdes, obras públicas, servicios, deporte, cultura e higiene urbana. A su vez, la Secretaría de Salud recibirá $132.142.427.338,20 para sostener el funcionamiento de los centros de salud, el nuevo Hospital de Hemodinamia, los Hospitales de Diagnóstico Inmediato (HDI) y el centro de atención Frida Kahlo.

El presidente del HCD, Miguel Escalante, destacó el valor político y comunitario de la aprobación: “Es una gran satisfacción ver el resultado del trabajo minucioso realizado por este cuerpo legislativo, que mediante el debate respetuoso y el consenso hemos logrado esta aprobación del Presupuesto Municipal 2026. Cuando se trata de la comunidad de Tigre, aún en las diferencias, todos remamos hacia el mismo lugar”. Y cerró: “Este es el norte que fija Julio como Intendente y hoy lo vemos reflejado en los resultados logrados”.

La Secretaría de Protección Ciudadana tendrá una partida de $56.661.123.671,94 para móviles, cámaras de seguridad, tránsito y Defensa Civil. En tanto, Inversión Pública dispondrá de $45.318.335.117 para obras como la cubierta desplazable de los polideportivos Güemes y San Martín, gimnasios en el Polideportivo Bocha Marrero y nuevas canchas de césped sintético en los polideportivos Güemes, Almirante Brown y Ricardo Rojas.