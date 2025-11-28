Vicente López amplía el Anillo Digital y supera las 200 lectoras de patentes en los límites con San Martín y San Isidro

El municipio completó la primera etapa de expansión del Anillo Digital, que ya cuenta con más de 200 lectoras de patentes ubicadas en accesos estratégicos y en todo el perímetro con San Martín y San Isidro, reforzando la prevención del delito en cada barrio.

El municipio de Vicente López completó la primera etapa de ampliación del Anillo Digital, el sistema de videovigilancia que controla los accesos al partido. Con la nueva expansión, ya se encuentran en funcionamiento más de 200 lectoras de patentes ubicadas en los principales puntos de ingreso y egreso, incluyendo todo el perímetro con San Martín y San Isidro.

La intendenta Soledad Martínez recorrió la central de seguridad ESCUDO para supervisar los 50 nuevos dispositivos instalados en los últimos meses. Durante la visita, destacó: “Hoy completamos una etapa muy importante del plan de videovigilancia de Vicente López. Todo el perímetro del municipio está videovigilado con cámaras que leen patentes. Completamos todo el límite de la avenida Constituyentes, que nos divide con San Martín, y también la calle Paraná con San Isidro. Seguimos incorporando tecnología en las zonas donde tenemos más conflictos de inseguridad”.

El Anillo Digital funciona a través de lectoras de patentes y cámaras distribuidas en accesos y puntos estratégicos. Los dispositivos identifican en tiempo real si un vehículo posee pedido de captura, secuestro o alguna alerta vigente. Cuando se detecta un dominio vinculado a un hecho delictivo, el sistema emite una advertencia inmediata que llega a ESCUDO, el centro de monitoreo del municipio. Allí, operadores especializados verifican la información, siguen el recorrido del vehículo y coordinan la respuesta con la patrulla municipal.

El municipio continuará ampliando el sistema durante los próximos dos años, incorporando nuevos dispositivos y cubriendo progresivamente todos los accesos a Vicente López. Además, se está actualizando el sistema de monitoreo para agilizar el trabajo operativo y perfeccionar las alertas automáticas, con el objetivo de que ningún punto del distrito quede desprotegido.

Esta iniciativa se integra con otras políticas de seguridad: Puntos Seguros, cámaras térmicas y 360°, nuevas patrullas, el anillo de detección de motochorros con inteligencia artificial y un equipo profesional preparado para responder ante cualquier emergencia.

Sobre el cierre de la recorrida, Martínez agregó: “Esta es una inversión de recursos municipales que se suma al sistema de cámaras que ya tiene Vicente López: más de 2.600 cámaras funcionando y videovigilando cada rincón del municipio. Estamos muy cerca de completar todo nuestro territorio con cámaras de videovigilancia. Los tótems de seguridad, la presencia física y la cantidad de agentes que pusimos en la calle hacen que hoy podamos decir que este es uno de los municipios más seguros de la provincia. Vicente López es uno de los distritos más seguros por el esfuerzo que hace el municipio”.

