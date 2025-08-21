Vicente López inauguró ESCUDO, el nuevo centro de seguridad con inteligencia artificial

La intendenta Soledad Martínez inauguró ESCUDO, la Estación de Control Urbano para la Defensa y el Orden. El centro integra patrullaje, videovigilancia y sistemas de inteligencia artificial para reforzar la seguridad en Vicente López.

Vicente López inauguró ESCUDO, la Estación de Control Urbano para la Defensa y el Orden, un moderno centro de seguridad ubicado sobre la Avenida Maipú, frente a la Quinta de Olivos. Desde allí se concentra todo el patrullaje y la videovigilancia del distrito, incorporando sistemas de inteligencia artificial para la prevención del delito.

La intendenta Soledad Martínez destacó: “De un edificio abandonado, construimos uno de los centros de seguridad más modernos y tecnológicos de la Provincia de Buenos Aires. Le pusimos ESCUDO porque representa lo que queremos hacer acá adentro. Es una muestra de que el modelo de gestión de Vicente López funciona y va un paso más adelante que el resto de las ciudades de la provincia”.

Asimismo, señaló que la iniciativa forma parte de un sistema integral de seguridad: “Esto no es una obra aislada. Es parte de nuestro sistema integral de seguridad que tiene dos pilares concretos. Uno, mayor presencia policial en las calles. Y el segundo es la incorporación de tecnología. Toda la tecnología que fuimos incorporando y mejorando año a año. Este centro está a la altura de las mejores ciudades del mundo”.

El edificio se levantó sobre un terreno en desuso y cuenta con dos plantas y dos subsuelos, que suman 1.000 m². La planta baja alberga una sala de videovigilancia con videowalls para monitoreo en tiempo real, además de las oficinas de la Patrulla Municipal, Tránsito, SAME y Defensa Civil. En la planta alta funcionan la sala de operadores de radio, la sala de situación y otras oficinas administrativas. Los subsuelos incluyen cocheras, depósitos y áreas de servicio.

Desde ESCUDO se coordinan los Puntos Seguros, el sistema de lectoras de patentes, cámaras térmicas, el anillo de detección de motochorros con inteligencia artificial y la respuesta inmediata ante emergencias. Recientemente, el municipio incorporó armas no letales Byrna para reforzar el equipamiento de la patrulla municipal.

El edificio también funciona como Despacho Unificado, integrando a todas las fuerzas de respuesta: Patrulla Municipal, SAME, Bomberos, Defensa Civil y Tránsito.

La intendenta Soledad Martínez advirtió sobre la situación de inseguridad en la región: “Vicente López no es una isla. Es parte de un conurbano cada vez más violento, cada vez más inseguro, en donde cada vez hay más hechos de inseguridad y más violentos. Acá estamos un poco mejor que en otras ciudades. Eso se debe a que trabajamos todos los días en equipo para intentar que este sea el lugar más seguro de la provincia. Siempre nos van a encontrar del lado del que trabaja y no del de los delincuentes”