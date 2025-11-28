edición 7942 - visitas hoy 16430

Tigre

Julio Zamora firmó un convenio con Playspace y Haciendo Punta para impulsar el desarrollo comunitario en el barrio Almirante Brown

En el Palacio Municipal, el intendente Julio Zamora firmó un convenio con la Fundación Playspace y la Asociación Civil Haciendo Punta para profundizar el desarrollo comunitario y fortalecer la integración socio-urbana del barrio Almirante Brown.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, firmó en el Palacio Municipal un convenio con la Fundación Playspace y la Asociación Civil Haciendo Punta, con el objetivo de avanzar en la integración socio-urbana y el desarrollo comunitario del barrio Almirante Brown.


Durante el encuentro, el jefe distrital destacó la importancia del acuerdo al resaltar que contribuye al desarrollo profesional y laboral dentro de la comunidad. “Nos interiorizamos en la realidad del barrio y sus necesidades. Creemos mucho en el futuro de estos territorios y de la comunidad”, sostuvo.


La Fundación Playspace, creada en 2007 y con sede en Rotterdam, se dedica a trabajar con poblaciones que viven en contextos de mayor vulnerabilidad.


En esa línea, el desarrollador urbano Tino Lutteral explicó el alcance del acuerdo: “Firmamos un convenio acorde al proyecto que tiene por objetivo fomentar el crecimiento profesional para la comunidad de Almirante Brown, más precisamente el barrio Garrote. El objetivo es mejorar la calidad de vida de los vecinos con un fortalecimiento profesional en un contexto muy vulnerable”.

