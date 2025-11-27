El HCD de San Fernando aprobó por unanimidad la cesión de un predio para la construcción de la sede local de la UNDelta

El Concejo Deliberante de San Fernando aprobó por unanimidad la cesión de un predio para la construcción de la sede de la Universidad del Delta, cuyo inicio de obra se estima para 2026. Alicia Aparicio y Malena Galmarini celebraron el avance y reivindicaron el apoyo comunitario que permitió sostener la institución frente a intentos de eliminación.

En la mañana de hoy, el Honorable Concejo Deliberante de San Fernando aprobó por unanimidad la cesión de un predio de 6.000 metros cuadrados destinado a la construcción de la nueva sede de la Universidad del Delta (UNDelta). La sesión, presidida por Santiago Ríos, contó con la presentación del proyecto a cargo de la exdiputada y actual concejal Alicia Aparicio, y la presencia de la senadora electa Malena Galmarini, además de autoridades universitarias, alumnos y representantes de distritos vecinos domo el concejal electo de Tigre Sebastián Robira.

El terreno está ubicado sobre la colectora de Panamericana, detrás de la Dirección de Tránsito Municipal. Las obras del futuro edificio demandarán aproximadamente dos años y contarán con aportes del Gobierno provincial y del Municipio de San Fernando. Mientras tanto, la UNDelta continuará funcionando en su sede actual de Virreyes, cedida por la Municipalidad.

“Es un hecho histórico para San Fernando”

La concejal Alicia Aparicio destacó la relevancia del paso dado por el cuerpo deliberativo y el valor simbólico de que todas las fuerzas políticas hayan acompañado la iniciativa.

“Para mí es una gran satisfacción haber acompañado a Sergio Massa. Él soñó esta universidad para toda la región porque va a tener tres sedes y es un hecho histórico para San Fernando poder ceder este espacio para la construcción”, expresó.

Aparicio subrayó el impacto que la UNDelta tendrá en las próximas generaciones: “Es histórico porque las universidades nos van a preceder. Van a estar muchos años en la región formando a muchísimos vecinos que van a poder crecer y estar en mejores condiciones de las que están ahora. Para nosotros es una gran satisfacción a nivel personal, pero también de agradecimiento para quienes sueñan con estos grandes proyectos”.

Más adelante, retomó para marcar el consenso político alcanzado: “También hay un hecho político: se aprobó por unanimidad. Argentina ama la educación. En el inconsciente colectivo todos sabemos que la universidad es nuestro ascenso social. No podemos abandonar la educación”, afirmó.

A su vez advirtió sobre el recorte presupuestario nacional: “Es una gran pena que en el Presupuesto 2026 haya una disminución de inversión en educación. La creación de la vacuna del melanoma fue producto de 35 años de trabajo de científicos de la universidad pública y del CONICET. Esto está en el inconsciente colectivo de todos los argentinos, por eso creo que fue unánime: sabemos que es lo que corresponde, lo que debemos hacer y lo que le vamos a dejar a nuestros hijos y nietos”.

Galmarini: “Ganamos en la justicia, pero sobre todo ganamos con la comunidad”

Por su parte, la senadora electa Malena Galmarini repasó el largo recorrido que hizo falta para concretar el proyecto académico y la resistencia que debieron enfrentar.

“Este es un punto estratégico. Es una universidad que soñamos durante mucho tiempo: primero con la Fundación Universitaria del Delta hace como 20 años; después armamos el centro universitario en Tigre cuando no podíamos tener una universidad para la zona”, recordó.

También explicó cómo los centros universitarios —hoy política provincial— fueron clave para acercar estudios superiores a jóvenes y adultos.

Galmarini detalló las dificultades que atravesó la UNDelta: “Fue difícil tener esta universidad. Cuatro sesiones que se caían, llegaba el fin del gobierno. Salió el 27 de septiembre de 2023, y ni bien asumió el nuevo gobierno lo primero que quisieron fue voltear la universidad y nos demandaron. Ganamos en la justicia, pero sobre todo ganamos con la comunidad”, dijo.

Según remarcó, la movilización regional fue determinante: “Juntamos 20.000 o 30.000 firmas entre pibes y pibas de los tres distritos. Tanto el intendente Juan Andreotti como el intendente Ariel Sujarchuk pusieron todo de ellos”.

Respecto al inicio de obra, anticipó: “Cuando tengamos el terreno, empezamos a colaborar. Yo creo que dos años es un montón, pero vamos a tener el año que viene el comienzo de la obra. Los 2.000 alumnos que ya tenemos se van a multiplicar exponencialmente y eso nos hace recontrafelices”.

Galmarini confirmó además gestiones para abrir una sede en Escobar: “Estamos trabajando con el intendente Sujarchuk para que el año que viene la gente de Escobar también tenga la universidad cerca. Esa es la idea: que los pibes la tengan cerca y que la universidad tenga una modalidad de atraerlos y sostenerlos”.

La senadora electa destacó el acompañamiento académico y humano que se impulsa desde la institución: “Abrimos hace poco más de dos meses el gabinete psicopedagógico y ya tuvimos casos muy fuertes de violencia de género y depresión. Estamos acompañando. Todas las carreras tienen títulos intermedios, materias cuatrimestrales y tutorías que siguen a los chicos, que les preguntan por qué no vienen, qué les pasa, si están aprendiendo”.

Y cerró celebrando el momento político: “Son cosas buenas que pasaron estos dos años y en un momento en que Argentina tiene pocas buenas noticias, terminar el año con una como esta… A mí se me llena el alma”.