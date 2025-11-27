El Tribunal de Disciplina suspendió a Verón y a 11 jugadores por el pasillo polémico







El Tribunal de Disciplina aplicó fuertes sanciones a Juan Sebastián Verón y a jugadores de Estudiantes de La Plata por darse vuelta en el pasillo de campeón a Rosario Central, gesto que generó una amplia polémica en el fútbol argentino.

El Tribunal de Disciplina resolvió sancionar al presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, y a parte del plantel profesional por el gesto de protesta realizado en el pasillo de campeón a Rosario Central, cuando los jugadores del Pincha se dieron vuelta dando la espalda al equipo rosarino previo al partido por los octavos de final del Clausura.

En su dictamen, el organismo dispuso suspender a Verón por seis meses para toda actividad relacionada con el fútbol por infracción al artículo 12 del Código Disciplinario. Además, aplicó dos fechas de suspensión a los futbolistas que participaron del pasillo y adoptaron la conducta cuestionada. Entre ellos, fueron individualizados Muslera Micol Néstor Fernando, Gómez Román Agustín, Núñez Santiago Misael, Palacios Tiago Asael, Farías Facundo Hernán, González Pírez Leandro Martín, Arzamendia Santiago Daniel, Cetre Angulo Edwuin Stiven, Piovi Lucas Ezequiel, Medina Cristian Nicolás y Amondarain Mikel Jesús, también en infracción al artículo 12.

El Tribunal determinó que estas suspensiones deberán cumplirse en el próximo torneo oficial en el que participe el plantel profesional masculino, sobre partidos efectivamente disputados, para garantizar que la sanción sea proporcional y no altere la integridad de la competencia en curso.

A su vez, el órgano disciplinario impuso al capitán Santiago Núñez una sanción accesoria: la prohibición de ejercer la capitanía de cualquier equipo oficial del club por tres meses, fundamentada en su rol de liderazgo.

Cómo se originó el conflicto

El episodio comenzó una semana atrás, cuando la Liga Profesional y la AFA resolvieron reconocer a Rosario Central como campeón de Liga por ser el equipo que más puntos sumó en el año. La delegación del club rosarino —con Ángel Di María, el entrenador Ariel Holan, el presidente Gonzalo Belloso y el capitán Jorge Broun— recibió el trofeo en la sede de la Liga en Puerto Madero.

Según la casa madre del fútbol argentino, la decisión se adoptó por “unanimidad”, aunque el reconocimiento no estaba previsto al inicio de la temporada y generó controversias entre hinchas y dirigentes. Estudiantes negó haber apoyado la medida: “No se realizó ninguna votación respecto del reconocimiento del título de Campeón de Liga 2025”, publicó el club en sus redes sociales.

Horas después, ambos equipos se enfrentaron por los octavos del Clausura. La Liga ordenó la realización del pasillo de campeón al líder de la Tabla Anual, “tal como se viene realizando en las competencias organizadas por la LPF”. El gesto no había sido aplicado en ocasiones anteriores a Talleres, Vélez e Independiente Rivadavia, pese a sus recientes consagraciones en otros torneos.

En la previa del partido disputado en el Gigante de Arroyito, los jugadores de Estudiantes dieron la espalda al plantel rival en protesta, acción que —según el texto original— fue sugerida por Verón y acompañada por el plantel. La imagen recorrió el mundo y generó reacciones divididas, como la de Oscar Ruggeri, quien afirmó: “Yo no lo hubiese permitido”.

En contraste, el presidente Javier Milei respaldó al Pincha en su cuenta de X, donde publicó una camiseta del club junto al mensaje: “Honor a la Escuela de Don Osvaldo”.

Tras la eliminación, Ángel Di María también se refirió al tema: “Hay que preguntarles a los que querían que el líder de la Tabla Anual saliera campeón, no buscamos eso; venía de los equipos más grandes y aceptamos. Estaban todos los dirigentes y aprobaron. No es culpa nuestra. Nosotros nos sentimos campeones, lo dije post Instituto. Habíamos entrado a la Libertadores, nos sentíamos campeones”.