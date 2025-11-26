Seguimiento por cámaras: Robaron una moto en Benavídez, fueron detectados por el COT y detenidos en el acto

Dos delincuentes que habían robado una moto en Benavídez fueron detenidos en las últimas horas gracias a un exhaustivo seguimiento realizado por el Centro de Operaciones Tigre (COT) y efectivos de la Policía de la Provincia. El sistema de videovigilancia municipal fue determinante para el esclarecimiento del ilícito.

Dos sospechosos quedaron a disposición de la Justicia en las últimas horas, luego de ser detenidos en un operativo coordinado entre el Centro de Operaciones Tigre (COT) y efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Ambos malvivientes habían robado una moto que se encontraba estacionada en la localidad de Benavídez, Tigre.

El ilícito ocurrió en horas de la tarde. Los agentes de la central de monitoreo del COT detectaron de inmediato a dos individuos con actitud sospechosa que trasladaban el vehículo "a tiro".

Mediante un trabajo minucioso a través del sistema de videovigilancia municipal, los efectivos pudieron constatar que el rodado había sido sustraído en la intersección de las calles Alvear y Brasil, en pleno corazón de Benavídez.

Gracias al seguimiento fílmico realizado desde la central, los agentes del COT y de la Policía de la Provincia de Buenos Aires lograron interceptar a los delincuentes en el cruce de las arterias Chile y Conesa.

En el lugar, los sujetos fueron inmediatamente identificados, detenidos y trasladados a la comisaría para ser imputados por el delito de robo.