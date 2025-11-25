Munro: frenan un viaje de egresados tras detectar a un chofer drogado antes de salir a Cariló

Un control preventivo de la CNRT, solicitado por los padres antes de la partida desde Munro, detectó que el chofer del micro que iba a trasladar a estudiantes hacia Cariló tenía consumo de drogas, lo que generó una extensa demora en el inicio del viaje.

Un viaje de egresados que debía partir desde Munro, en Vicente López, con destino a Cariló, terminó demorado después de que un control preventivo de la CNRT, solicitado previamente por los padres, detectara que el chofer del micro dio positivo en consumo de drogas. El conductor fue identificado como Claudio Aranda, de 29 años.

El micro, de la empresa Plusmar, no comenzó el recorrido en Munro: ya venía trasladando estudiantes desde Exaltación de la Cruz, donde los primeros grupos habían subido alrededor de las 5 de la mañana, y luego pasó por Escobar, donde se sumó otro contingente de egresados. La última parada antes de iniciar el viaje hacia la Costa Atlántica era Munro, punto en el que los padres habían pedido un control formal de la CNRT.

Según relató China, madre de uno de los alumnos, durante este trayecto previo notaron algunas maniobras poco habituales: “Me da la sensación de que venían esquivando controles, porque en la Panamericana agarraron todo por colectora”. Sin embargo, el control de la CNRT no se activó por esos comentarios sino porque los padres lo habían solicitado de manera preventiva con anticipación.

Al llegar al punto de partida en Munro, el personal de la CNRT se dispuso a realizar los controles correspondientes. Allí, Aranda inicialmente se negó a someterse al procedimiento, lo que generó preocupación entre las familias presentes. Finalmente accedió y el test arrojó resultados positivos para cocaína y marihuana.

A partir de esa confirmación, algunos padres intentaron increpar al conductor y debió intervenir personal policial para resguardar su integridad física.

La empresa Plusmar envió un chofer reemplazante, pero el conductor suplente no tenía las horas de descanso reglamentarias para iniciar el viaje. Fue necesario que la empresa enviara a un tercer chofer habilitado, lo que generó una extensa demora. Finalmente, los estudiantes pudieron retomar el viaje pasadas las 13 horas, luego de haber estado esperando desde la madrugada.