Julio Zamora presentó nuevas tecnologías de seguridad en Tigre y destacó inversiones para fortalecer la Protección Ciudadana

En el COT, Julio Zamora encabezó la incorporación de patrulleros, drones, bodycams y narcotest para la Policía Bonaerense, y remarcó que el Municipio seguirá invirtiendo en tecnología para reforzar la seguridad en todos los barrios.

El Municipio de Tigre presentó nuevas herramientas destinadas a reforzar la seguridad en Tigre, durante un acto encabezado por el intendente Julio Zamora en el Centro de Operaciones Tigre (COT). Allí se incorporaron 25 camionetas Volkswagen Amarok, además de drones autónomos, narcotest y 20 bodycams, todos destinados a la Policía de la Provincia de Buenos Aires y al sistema local de Protección Ciudadana.

Durante la actividad, Zamora remarcó el objetivo de profundizar la inversión tecnológica para garantizar mayor presencia preventiva en el territorio. “Los elementos adquiridos como los drones y las bodycams son indispensables a la hora de brindar protección a nuestros vecinos. Los narcotest sirven para verificar condiciones de adicción en los ciudadanos y los nuevos móviles 0 km nos van a permitir consolidar la seguridad de Tigre”, afirmó.

El equipamiento se incorpora a través del Plan de Inversión Provincial para Municipios, con el propósito de fortalecer el patrullaje en todos los barrios. Las nuevas Amarok fueron entregadas fully equipadas para tareas operativas de la Policía Bonaerense.

Acompañando la presentación, el subsecretario de Fiscalización y Control Policial de la Provincia, Andrés Escudero, destacó el trabajo coordinado entre el Municipio y la fuerza provincial: “Es fundamental que la Policía y el Municipio inviertan en tecnología para poder construir un Tigre seguro. A su vez, es necesario que trabajemos en una mesa conjunta. En este caso, el distrito está comprometido”.

El paquete de incorporaciones incluyó además 20 bodycams Motorola U500 —con grabación en alta definición y visión nocturna—, 2 narcotest y 2 drones autónomos para tareas de monitoreo y prevención.

El secretario de Protección Ciudadana, Jorge Fernández, subrayó el impacto de la tecnología en los indicadores delictivos del Municipio: “Estamos felices de entregar el equipamiento a la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Sin tecnología no podemos llegar al nivel de seguridad que tiene Tigre; hemos bajado la cantidad de robos y siniestros”, enfatizó.