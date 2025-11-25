Nuevo alerta por sarampión: Kreplak criticó la falta de acción nacional y el avance del negacionismo

El ministro bonaerense Nicolás Kreplak cuestionó la falta de políticas nacionales de prevención tras el nuevo alerta por sarampión y denunció la difusión de jornadas antivacunas desde el Congreso.

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, lanzó una fuerte advertencia tras la emisión de un nuevo alerta por sarampión, apenas semanas después de que el último brote fuera dado por concluido. La situación reactivó la preocupación en la Provincia respecto al debilitamiento de las políticas nacionales de prevención y del sistema de inmunización.

A través de sus redes sociales, el ministro expresó un duro cuestionamiento hacia la administración nacional. “Nuevo alerta por sarampión en apenas algunas semanas de haber cerrado el brote. Este gobierno de ajuste y ausencia de gestión no se ocupa de sus responsabilidades”, afirmó.

Kreplak también apuntó contra la legitimación del discurso antivacunas desde ámbitos oficiales. “Además convocan y difunden jornadas antivacunas en el Congreso Nacional. De no creer”, sostuvo. El funcionario hizo referencia a actividades promovidas por sectores que cuestionan la evidencia científica y las estrategias de vacunación.

El titular de la cartera sanitaria provincial confirmó que este jueves participará de una jornada organizada por legisladoras y legisladores de las comisiones de Salud y de Ciencia y Técnica, convocada en rechazo a esa iniciativa antivacunas. El encuentro buscará reafirmar el valor de la vacunación, la evidencia científica y las políticas públicas basadas en datos.

Kreplak remarcó la necesidad de mantener el consenso sanitario construido durante décadas y enfrentar el negacionismo con argumentos claros y responsabilidad institucional. Según señaló, el desafío actual requiere “compromiso con la salud colectiva” y la defensa activa de las estrategias epidemiológicas que permitieron controlar enfermedades prevenibles.