edición 7939 - visitas hoy 19011

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

Actualidad

Nuevo alerta por sarampión: Kreplak criticó la falta de acción nacional y el avance del negacionismo

Nuevo alerta por sarampión: Kreplak criticó la falta de acción nacional y el avance del negacionismo
El ministro bonaerense Nicolás Kreplak cuestionó la falta de políticas nacionales de prevención tras el nuevo alerta por sarampión y denunció la difusión de jornadas antivacunas desde el Congreso.

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, lanzó una fuerte advertencia tras la emisión de un nuevo alerta por sarampión, apenas semanas después de que el último brote fuera dado por concluido. La situación reactivó la preocupación en la Provincia respecto al debilitamiento de las políticas nacionales de prevención y del sistema de inmunización.


A través de sus redes sociales, el ministro expresó un duro cuestionamiento hacia la administración nacional. “Nuevo alerta por sarampión en apenas algunas semanas de haber cerrado el brote. Este gobierno de ajuste y ausencia de gestión no se ocupa de sus responsabilidades”, afirmó.


Kreplak también apuntó contra la legitimación del discurso antivacunas desde ámbitos oficiales. “Además convocan y difunden jornadas antivacunas en el Congreso Nacional. De no creer”, sostuvo. El funcionario hizo referencia a actividades promovidas por sectores que cuestionan la evidencia científica y las estrategias de vacunación.


El titular de la cartera sanitaria provincial confirmó que este jueves participará de una jornada organizada por legisladoras y legisladores de las comisiones de Salud y de Ciencia y Técnica, convocada en rechazo a esa iniciativa antivacunas. El encuentro buscará reafirmar el valor de la vacunación, la evidencia científica y las políticas públicas basadas en datos.


Kreplak remarcó la necesidad de mantener el consenso sanitario construido durante décadas y enfrentar el negacionismo con argumentos claros y responsabilidad institucional. Según señaló, el desafío actual requiere “compromiso con la salud colectiva” y la defensa activa de las estrategias epidemiológicas que permitieron controlar enfermedades prevenibles.

Últimas Noticias

Venta de drogas y amenazas: el trasfondo del ataque que hirió a un chico en Tigre
Venta de drogas y amenazas: el trasfondo del ataque que hirió a un chico en Tigre
Cayó un adolescente prófugo por el robo en la casa de Valeria Mazza en San Isidro: tenía un antecedente de homicidio a los 15 años
Cayó un adolescente prófugo por el robo en la casa de Valeria Mazza en San Isidro: tenía un antecedente de homicidio a los 15 años
Edicto: Transferencia de fondo de comercio

OPERADOR DE ESTACIONES DE SERVICIOS S.A. CUIT 30-67877449-5, transfiere el fondo de BAR KIOSCO ALNACEN, Expediente de habilitación 4112-15.707/2000, con domicilio comercial en la calle Colectora este Nro. 25.903, de la localidad de Don Torcuato, partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires, a la sociedad PROYECTOS SUSTENTABLE S.A. CUIT 30-71238943-1. Circ.11 – Secc. F – Manz. 168 – Parc. 4 c - Zona C 1.-

Edicto: Transferencia de fondo de comercio

OPERADOR DE ESTACIONES DE SERVICIOS S.A. CUIT 30-67877449-5, transfiere el fondo de EXPENDIO DE COMBUSTIBLE LIQUIDOS Y LUBRICENTRO – ANEXO - EXPENDIO DE GAS, Expediente de habilitación 4112-15.593/2000, con domicilio comercial en la calle Colectora este Nro. 25.903, de la localidad de Don Torcuato, partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires, a la sociedad PROYECTOS SUSTENTABLE S.A. CUIT 30-71238943-1. Circ.11 – Secc. F – Manz. 168 – Parc. 4 c - Zona C 1.-

Nene de 7 años baleado en Tigre: detuvieron a su tía tras una violenta discusión familiar
Nene de 7 años baleado en Tigre: detuvieron a su tía tras una violenta discusión familiar
Benavídez: detienen a un hombre que circulaba con una moto sin patente y con pedido de secuestro
Benavídez: detienen a un hombre que circulaba con una moto sin patente y con pedido de secuestro