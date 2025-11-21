El Municipio realizó actividades de prevención y concientización en el Hospital Materno Infantil “Dr. Florencio Escardó”, con la participación de Gisela Zamora y equipos profesionales, bajo el lema “Cuidar a los recién nacidos prematuros es proteger el futuro”.

El Municipio de Tigre celebró la Semana del Prematuro en el Hospital Materno Infantil “Dr. Florencio Escardó”, con una serie de actividades destinadas a la prevención, concientización y acompañamiento de familias y profesionales. Bajo el lema “Cuidar a los recién nacidos prematuros es proteger el futuro”, la iniciativa reunió a referentes de salud y autoridades locales.

La secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, participó de las jornadas junto al equipo directivo del centro médico. “Acompañamos a toda la comunidad hospitalaria en la celebración junto a pacientes y profesionales de este establecimiento. Aquí hay más de 36.000 nacimientos por año y se trata de un lugar de referencia en toda la zona norte. Para nosotros es un gran sueño cubrir todos los aspectos de la salud de los vecinos de Tigre”, expresó.

La propuesta se desarrolló en tres instancias: una jornada académica dirigida a profesionales, un encuentro para padres que incluyó un curso de RCP, y finalmente un espacio festivo con niñas y niños prematuros dados de alta, con el objetivo de fortalecer vínculos dentro de la comunidad hospitalaria.

Los recién nacidos prematuros —aquellos que llegan al mundo antes de las 37 semanas de gestación— representan la principal causa de mortalidad neonatal, una problemática que afecta a alrededor de 1,2 millones de nacimientos anuales en América. La iniciativa buscó reforzar la importancia del cuidado temprano y la atención integral.