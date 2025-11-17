Merlo inauguró su primera oficina comercial en China para potenciar exportaciones y negocios

El municipio de Merlo inauguró su oficina comercial en Fuzhou, China, con el objetivo de potenciar exportaciones, atraer inversiones y fortalecer la producción local. El intendente Gustavo Menéndez destacó las oportunidades que este hito representa para empresas merlenses.

En un hito histórico para el municipio de Merlo, se inauguró oficialmente la oficina comercial de la Unión Industrial de Merlo en Fuzhou, provincia de Fujian, República Popular China.

El intendente Gustavo Menéndez resaltó que la nueva representación abre una amplia gama de oportunidades para que las empresas merlenses incrementen su participación en el mercado asiático.

“La puesta en marcha de esta oficina representa el paso a la acción del Acuerdo de Hermanamiento que firmamos con la ciudad de Fuzhou en abril de este año. Una herramienta muy valiosa que permitirá que más bienes y servicios hechos con trabajo merlense de calidad lleguen al mundo”, aseguró Menéndez.

Objetivos de la oficina comercial

La oficina comercial del municipio de Merlo en China tiene como objetivos:



Identificar oportunidades de negocios y atraer inversiones.



Realizar estudios de mercado y generar proveedores especializados para aumentar la competitividad local.



Promover la producción conjunta de bienes y servicios destinados al mercado chino.



Facilitar el desarrollo de operaciones comerciales de empresas merlenses.



La diputada nacional Roxana Monzón destacó la relevancia estratégica de este vínculo:

“Sellar lazos con Fuzhou, capital de Fujian, es abrir un mercado de 45 millones de habitantes que demandan cada vez más productos de calidad como los que hacemos en Merlo. China es un socio estratégico para el desarrollo productivo de la Argentina”.

Ceremonia de inauguración

Participaron de la ceremonia de apertura: Walter Nupieri, presidente de la Unión Industrial de Merlo; Lin Feng, senadora de Xiamen; autoridades de Fuzhou y empresarios merlenses de distintos rubros productivos.

La inauguración marca un paso significativo en la internacionalización de la producción del municipio de Merlo, permitiendo a las empresas locales fortalecer su presencia global y generar nuevas oportunidades de inversión y comercio con el gigante asiático.