Incendio en parque industrial de Ezeiza: sin heridos graves y 10 empresas con pérdidas totales

El intendente de Ezeiza, Gastón Granados, informó que el incendio que afectó a cerca de diez industrias en el polo industrial del municipio se encuentra controlado. No se registran heridos graves y las empresas damnificadas recibirán asistencia para sobrellevar las pérdidas totales.

El intendente de Ezeiza, Gastón Granados, brindó un informe actualizado sobre el incendio que afectó a un parque industrial del municipio, señalando que el fuego, que impactó en cerca de diez industrias, se encuentra controlado aunque no totalmente extinguido.

Granados destacó que la situación médica es estable, sin heridos graves en los hospitales locales: “No hay más heridos, no queda nadie en nuestro hospital”.

Las 12 personas ingresadas al Hospital de Ezeiza fueron dadas de alta, principalmente por problemas respiratorios derivados de la inhalación de monóxido de carbono generado por la combustión de neumáticos de una de las fábricas. “Ninguno había sido llevado a ningún lugar con heridas de gravedad o algún tipo de riesgo para su salud”, agregó el jefe comunal.

Respecto a las labores de contención, Granados señaló la importancia de la colaboración de dotaciones de bomberos de toda la provincia y del Ministerio de Seguridad, que permitieron contener el siniestro: “Ahora nos queda por delante, apagar el fuego, terminar bien de apagar el fuego”.

En cuanto al impacto ambiental y la circulación, indicó que si bien hay mucho humo, no existen problemas para los vecinos de las inmediaciones. La autopista Ezeiza-Cañuelas, que había sido cortada, “ya se está restableciendo”.

Finalmente, el intendente se refirió a las consecuencias económicas del siniestro, señalando que las empresas afectadas registraron “pérdidas totales”: “Las empresas no ha quedado prácticamente nada”. Granados confirmó que se contactó con el gobernador y el ministro de Producción para coordinar asistencia y apoyar a las industrias damnificadas.