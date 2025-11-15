Explosión en Ezeiza: Ambiente pidió a los vecinos permanecer en sus casas por el humo tóxico

El Ministerio de Ambiente bonaerense pidió a los vecinos de las zonas cercanas a la explosión en Ezeiza que se mantengan en sus hogares y extremen cuidados ante la presencia de humo y una posible nube tóxica.

El Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires emitió durante la madrugada una serie de recomendaciones urgentes para la población de las zonas cercanas a la explosión en Ezeiza, ante la “presencia de humo” y la posible formación de una nube tóxica.

Según supo Noticias Argentinas del comunicado oficial, el organismo solicitó a los vecinos “permanecer dentro de los hogares, manteniendo puertas y ventanas cerradas” mientras los equipos técnicos y de emergencia continúan trabajando en el área afectada.

La cartera de Ambiente difundió medidas preventivas específicas para reducir la exposición al humo. Entre ellas, recomendó “apagar aires acondicionados y ventiladores que tomen aire del exterior” y “evitar circular por la zona afectada y no acercarse para tomar fotos o videos”.

También pidió que, en caso de estar en la vía pública, las personas “se alejen rápidamente en dirección opuesta al humo” y que, si no pueden resguardarse de inmediato, “cubran nariz y boca con un paño húmedo”.

El Ministerio informó además un número de contacto para quienes presenten síntomas compatibles con intoxicación por inhalación de humo. Se debe llamar al Centro Provincial de Toxicología (0800-222-9911) ante “tos, ardor en ojos o garganta, dolor de cabeza o dificultad para respirar”.

Finalmente, Ambiente solicitó “seguir únicamente la información oficial” y aseguró que continúa “monitoreando la situación en coordinación con las autoridades locales”.