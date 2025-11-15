Explosión en Ezeiza: Defensa Civil bonaerense despliega helicópteros y equipos para frenar la propagación del fuego en Ezeiza

El director de Defensa Civil bonaerense, Fabián García, confirmó que trabajan 40 dotaciones de bomberos, helicópteros y equipos de emergencia para contener el incendio en el Polo Industrial de Ezeiza, mientras municipios y hospitales mantienen alertas por la nube tóxica.

El director de Defensa Civil bonaerense, Fabián García, confirmó que 40 dotaciones de bomberos trabajan en el Polo Industrial de Ezeiza para evitar que el incendio provocado tras la explosión “se propague a los galpones linderos”.

García sostuvo que “estamos trabajando para que el fuego no se propague más” y advirtió que se trata de un siniestro complejo por la cantidad de empresas afectadas. “Varias empresas han sido tomadas por el fuego. Si bien vemos que técnicamente está circunscripto en un área, hay mucha carga de fuego. Este va a ser un incendio largo que va a durar toda la noche”, afirmó.

El funcionario llevó calma ante la preocupación por la nube tóxica que avanzó varios kilómetros. “El humo negro que vemos son neumáticos que están ardiendo”, explicó, y señaló que una de las firmas afectadas tenía “un gran acopio”.

También indicó que “hay 40 dotaciones de bomberos trabajando” y destacó que, al tratarse de un parque industrial, “nos facilita la obtención de agua por los grandes tanques”. Además, informó la presencia de “dos helicópteros en la zona: uno sobrevolando y otro en tierra por si se requiere alguna emergencia sanitaria con el personal que está trabajando”.

García describió el impacto del siniestro: “Todo el área, unos 300 por 250 metros, está combustionada. No hay nada dentro de ese espacio que se haya salvado del fuego. Lo que hay que trabajar acá es que ese fuego no contagie, sea por explosión o poder calórico, a los galpones linderos”.

Por último, pidió a la población extremar cuidados. “La gente tiene que mantenerse dentro de sus casas. No hay razones para evacuación. Las viviendas más cerca están a kilómetros, y eso lo están trabajando los municipios con defensa civil”, aseguró.

En paralelo, se emitió alerta roja en los hospitales de las localidades cercanas, que ya atienden heridos tras la explosión ocurrida en una agroquímica. Los profesionales recomiendan no salir de las viviendas y mantener puertas y ventanas cerradas debido al humo tóxico.

Bomberos intentan acercarse al área más afectada, que comprende al menos cinco fábricas, entre ellas Iron Mountain, según informaron fuentes locales.