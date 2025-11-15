Explosión en Ezeiza: más de 20 heridos y fábricas afectadas en el Polo Industrial de Spegazzini

Una fuerte explosión en Ezeiza desató un incendio de gran magnitud en el Polo Industrial de Spegazzini, con más de 20 heridos, evacuaciones y un amplio despliegue de bomberos, fuerzas federales y equipos sanitarios.

Una explosión en Ezeiza provocó este viernes por la noche un incendio de gran magnitud en el Polo Industrial de Carlos Spegazzini, con al menos 20 heridos, entre ellos un directivo que sufrió un infarto y una embarazada intoxicada que permanece en terapia intensiva. El siniestro ocurrió en una zona donde funcionan empresas químicas y de agroquímicos, y la onda expansiva afectó también a fábricas linderas, incluida “Plásticos Lagos”.

Más de 20 dotaciones de bomberos, junto a Defensa Civil y la Brigada de Riesgos Especiales de la Policía Federal, trabajan desde la noche para contener el fuego y asistir a las víctimas. La situación obligó a cortar por completo la autopista Cañuelas–Ezeiza para facilitar el operativo.

El intendente de Ezeiza, Gastón Granados, describió un panorama crítico. “Es todo muy confuso, hubo una fuerte explosión en el polígono industrial de Spegazzini”, señaló en diálogo con C5N. El jefe comunal afirmó: “Estamos tratando de controlarlo, pero no podemos” y detalló que la onda expansiva fue tal que “se explotaron los vidrios de mi casa y del barrio”. Además, indicó que se está “evacuando a las familias que viven en las inmediaciones”.

Granados también se refirió a las versiones sobre la posible caída de una aeronave: “No podemos descartar ni confirmar que se cayera un avión”.

La emergencia sanitaria fue confirmada por Carlos Santoro, director de la Clínica Montegrande, quien explicó: “Estamos recibiendo pacientes, estamos con código rojo. Están llegando quemados y lastimados con vidrio”. Cerca de las 23:10, el médico agregó: “Recibimos un infartado, un directivo de una empresa de logística de la zona, está en unidad de UCO… También tenemos una embarazada intoxicada de un barrio aledaño… está en terapia intensiva”. Según detalló, las víctimas no son solo trabajadores sino también “gente que ha venido de barrios cercanos que se lastimaron con los vidrios de las ventanas”. Además, informó que “cuatro se suturaron y les dimos el alta”.

El Ministerio de Salud bonaerense activó un mega operativo con 12 móviles provinciales y 15 municipales, organizando un sistema de triage para derivar a las víctimas según su gravedad. Los códigos Naranja y Rojo fueron enviados al Hospital Bicentenario (E. Echeverría), Hospital Eurnekian (Ezeiza) y Hospital Balestrini (La Matanza), mientras que los códigos Verde y Amarillo se trasladaron al Hospital Grierson (P. Perón) y al Hospital Néstor Kirchner (Cañuelas).

En paralelo, el director de la Agencia Federal de Emergencias, Santiago Hardie, informó: “Estamos desplegando dos unidades contra incendios de la Policía Federal, la Brigada de Riesgos Especiales de la Policía Federal, por el riesgo químico, además de ambulancias y un helicóptero”.

El Aeropuerto de Ezeiza, por el momento, no se vio comprometido.