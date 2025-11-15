edición 7929 - visitas hoy 16470

Policiales / Tigre

Persecución en Don Torcuato: detienen a un prófugo que manejaba un auto robado

El COT y la Policía Bonaerense detuvieron a un prófugo tras una persecución en Don Torcuato
Un hombre que circulaba en un auto robado en San Fernando fue detenido en Don Torcuato por agentes del COT y la Policía Bonaerense. El sistema BUS.CA.DO.R detectó el vehículo y permitió iniciar la persecución.

Un prófugo de la Justicia fue detenido en Don Torcuato luego de intentar escapar en un auto robado y continuar la fuga a pie. La captura se concretó gracias a un operativo conjunto entre el Centro de Operaciones Tigre (COT) y la Policía de la Provincia de Buenos Aires, tras ser detectado por el sistema de lectura de patentes BUS.CA.DO.R.


El episodio comenzó por la noche, cuando los operadores del COT identificaron que el vehículo que circulaba por la zona tenía un pedido de captura: había sido sustraído en San Fernando y estaba vinculado a un delito cometido en San Isidro. De inmediato, se activó el protocolo de alerta y se intentó identificar al conductor, quien decidió fugarse.


Se inició entonces una persecución monitoreada desde la central del Municipio. Los operadores realizaron un seguimiento preciso del recorrido mientras el sospechoso aceleraba y buscaba evadir a los móviles policiales.


La fuga terminó en la intersección de Camacuá y Colectora Oeste, donde el hombre abandonó el auto e intentó continuar corriendo. Allí fue interceptado y reducido por los agentes locales. Al ingresar sus datos en el sistema, se confirmó que tenía un pedido de captura activo.


El vehículo quedó secuestrado y el detenido fue puesto a disposición de la Justicia.


Video de la detención

