Tres de cada cuatro autos pagarán menos Patente en la provincia de Buenos Aires en 2026

La Agencia de Recaudación bonaerense anunció que el 75% de los propietarios de vehículos pagará una Patente más baja en 2026, tras la reformulación de las tablas del Impuesto a los Automotores incluida en la Ley Impositiva enviada por Axel Kicillof.

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) informó que el 75% de los propietarios de vehículos abonará una Patente más baja en 2026, a partir de la reformulación de las tablas del Impuesto a los Automotores, incluidas en el proyecto de Ley Impositiva 2026 enviado por el gobernador Axel Kicillof a la Legislatura.


El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, explicó que “estamos bajando nominalmente la Patente al 75% de las y los propietarios de vehículos. Tres de cada cuatro bonaerenses van a pagar menos que este año, gracias a una reformulación de las tablas que recompone la equidad, protege a los sectores medios y evita que la presión impositiva recaiga desproporcionadamente sobre ellos”.


La estructura del tributo se simplifica de 15 a 5 tramos, con una alícuota mínima del 1% y una máxima del 4,5%, posicionando a la provincia de Buenos Aires entre las jurisdicciones con la Patente más baja del país.


A partir del próximo año, el impuesto se cobrará de manera mensual, buscando mayor previsibilidad para los contribuyentes. “El tributo se dividirá en diez cuotas iguales, que comenzarán a abonarse desde marzo, facilitando una planificación más equilibrada de los gastos a lo largo del año”, señaló Girard.


La Ley Impositiva 2026 mantiene la progresividad de los impuestos patrimoniales y refuerza el enfoque productivo y de empleo en Ingresos Brutos.
No habrá incrementos de alícuotas en ninguna actividad y se actualizan los tramos en un 40%, lo que beneficiará a más de 46 mil pymes bonaerenses.


“El contexto económico es crítico para las y los bonaerenses, por eso, esta ley dialoga con esa realidad: no incluye cuotas adicionales ni aumentos en el Inmobiliario, lo que representa un alivio concreto para las familias y el sector rural”, afirmó el titular de ARBA.


Finalmente, Girard destacó que “seguimos fortaleciendo la progresividad y modernizando la administración tributaria, con herramientas digitales que permiten una recaudación más eficiente sin ahogar la producción ni el consumo”.

