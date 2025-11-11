Julio Zamora encabezó un nuevo encuentro del programa Tigre Educa junto a estudiantes del distrito

En el Honorable Concejo Deliberante, Julio Zamora acompañó una nueva jornada del programa Tigre Educa, que convocó a jóvenes terciarios y universitarios para debatir sobre la iniciativa de becas y participar de un taller de educación financiera.

El Municipio de Tigre llevó adelante un nuevo encuentro del programa Tigre Educa en el Honorable Concejo Deliberante (HCD), con la participación de estudiantes de nivel terciario y universitario del distrito. La jornada incluyó un espacio de debate sobre la actualidad de la iniciativa de becas y un taller de educación financiera.

El intendente Julio Zamora acompañó la actividad y destacó el compromiso del Gobierno local con las políticas educativas. “En un marco donde el Gobierno nacional se está retirando de sus funciones, llevamos adelante políticas públicas destinadas al deporte, la cultura, pero sobre todo a la educación, que es una de las maneras de desarrollar una comunidad solidaria. Desde el Municipio de Tigre continuamos trabajando en este programa que ya lleva muchos años”, expresó.

Durante el encuentro, los jóvenes participaron del taller “Herramientas para decidir mejor: educación financiera para jóvenes”, donde se abordaron conceptos sobre el manejo responsable del dinero, planificación de gastos y hábitos financieros saludables.

El programa Tigre Educa es una política municipal orientada a promover la inclusión y el desarrollo personal de los estudiantes del distrito. A través de esta iniciativa, los beneficiarios acceden a tutorías individuales, talleres formativos y espacios de voluntariado en organizaciones locales.