ARBA anunció la baja del Impuesto Automotor: así quedarán las patentes en 2026

El gobierno bonaerense presentó la Ley Impositiva 2026 que incluye una reducción del Impuesto Automotor, beneficiando al 75% de los propietarios de vehículos. ARBA explicó que la medida busca recomponer la equidad tributaria y aliviar a los sectores medios.

El gobierno de la Provincia de Buenos Aires (PBA), encabezado por Axel Kicillof, envió a la Legislatura bonaerense el proyecto de Ley Impositiva 2026, junto con el Presupuesto y la solicitud de endeudamiento. El texto incluye una baja en el Impuesto Automotor que, según la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), beneficiará a tres de cada cuatro bonaerenses.

El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, explicó que la medida busca corregir los saltos de alícuota generados por la suba de precios de los autos y la falta de actualización del tributo durante 2025. En ese sentido, sostuvo: “Esta medida recompone la equidad, protege a los sectores medios y evita que la presión impositiva recaiga desproporcionadamente sobre ellos”.

Girard detalló que la baja será nominal para “el 75% de las y los propietarios de vehículos, más de 1,5 millones de automotores”, y afirmó que “tres de cada cuatro bonaerenses van a pagar menos que en 2024, gracias a una reformulación de las tablas”.

Nuevo esquema y alícuotas actualizadas

El proyecto reduce los tramos del tributo de 15 a 5, con alícuotas actualizadas que van del 1% al 4,5%, mientras que las actuales se ubican entre el 3,64% y el 5%. Según ARBA, con esta reformulación la Provincia de Buenos Aires pasará a ser una de las jurisdicciones con menor carga impositiva automotor del país.

La reducción variará entre el 30% y el 60%, dependiendo del modelo y valor del vehículo, conforme a los casos testigos elaborados por ARBA.

Ejemplos de reducciones por modelo



Fiat Cronos Drive 2021: pagará $229.910 anuales , frente a los $377.837 de 2025 , lo que representa una baja del 41% .

Volkswagen Polo Track 2024: abonará $409.861 , frente a $905.623 , una reducción del 45% .

Volkswagen Taos Comfort 2024: pasará de $2.406.889 a $904.050 , con una baja del 62% .

Jeep Compass Serie-S 2025: descenderá de $2.522.717 a $1.728.316 , una reducción del 31% .

Volkswagen Taos Highline 2025: pagará $1.831.501, frente a $2.982.066, lo que implica una baja del 38,5%.



Objetivo y fundamentos de la medida

Desde el Ejecutivo provincial se señaló que la actualización busca corregir distorsiones acumuladas y aliviar la carga sobre los sectores medios, manteniendo el principio de progresividad tributaria que orienta la política fiscal de Kicillof.

Girard remarcó: “Esta medida acompaña a quienes producen y trabajan, reduce la carga sobre los patrimonios medios y reafirma el principio de que en la provincia de Buenos Aires paguen más quienes más tienen, para que todas y todos podamos vivir mejor”.