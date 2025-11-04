Vicente López se suma a La Noche de los Museos con actividades culturales en toda la ciudad

El sábado 8 de noviembre, Vicente López será escenario de La Noche de los Museos 2025, con actividades gratuitas en espacios culturales, museos y casas de arte. Habrá música en vivo, cine, talleres, gastronomía y experiencias para toda la familia.

El sábado 8 de noviembre, el Municipio de Vicente López se sumará a una nueva edición de La Noche de los Museos 2025, una jornada cultural que invita a descubrir el arte, la música, el cine y la historia local bajo las estrellas. Desde el mediodía y hasta la madrugada, museos, espacios culturales y casas de arte abrirán sus puertas con entrada libre y gratuita, ofreciendo una amplia programación para todos los públicos.

Durante toda la jornada habrá visitas guiadas, muestras, proyecciones, espectáculos en vivo, talleres, performances y propuestas gastronómicas, en una celebración colectiva que busca poner en valor el patrimonio histórico y cultural del partido y fomentar el encuentro entre vecinos y visitantes.

Entre los espacios destacados de esta edición figuran el Museo Lumiton, la Torre Ader, la Casa Viló, el Colegio La Salle Florida, Maló House y el Museo de la Ciudad de Vicente López, todos con actividades gratuitas por orden de llegada hasta agotar capacidad.

Cine y música en los Estudios Lumiton

Desde las 19.30 horas, los Estudios Lumiton (Sgto. Cabral 2354, Munro) abrirán sus puertas con una propuesta centrada en el cine y la música. El público podrá disfrutar de los recitales de Gafas de Lila y LUPS, visitas guiadas, la presentación teatral-musical “Sonoras y parlantes”, y proyecciones en formatos 35 mm, 16 mm y Super 8 mm. También se ofrecerá un taller de Cine sin Cámara, ideal para quienes deseen experimentar con el lenguaje audiovisual en el histórico estudio que marcó el rumbo del cine nacional.

Recorridos en la Torre Ader

La Torre Ader (Triunvirato y Castelli, Villa Adelina) abrirá de 12 a 24 horas. Los visitantes podrán recorrer sus espacios, conocer su historia y subir al mirador para disfrutar una de las mejores vistas panorámicas del partido. Construida en 1917 por el vecino Bernardo Ader en homenaje a sus hijos, la torre es uno de los íconos arquitectónicos de Vicente López.

Museo de la Ciudad y proyección especial

El Museo de la Ciudad de Vicente López (Ricardo Gutiérrez 1465, Olivos) recibirá al público de 19 a 22 horas. Inaugurado en 2023, ofrece un recorrido por la historia del municipio a través de objetos, documentos y testimonios. A las 20 horas se proyectará el documental “Carapachay, una historia de barrio”, que reúne más de treinta relatos de vecinos que reconstruyen la identidad y la memoria colectiva de la localidad.

Otras actividades en espacios culturales

El Instituto La Salle (Hipólito Yrigoyen 2599, Florida) ofrecerá exposiciones y recorridos guiados; la Casa Viló (Tapiales 1158, Vicente López) presentará música en vivo, una escultura participativa y otras intervenciones artísticas; mientras que Maló House (Gral. Roca 1593, Vicente López) propondrá experiencias inmersivas de literatura, DJ set en terraza y una performance final con danza, proyección y sonido en vivo.

Con una amplia variedad de propuestas, La Noche de los Museos 2025 en Vicente López se consolida como una experiencia abierta, gratuita y participativa que celebra la cultura local en todas sus expresiones.