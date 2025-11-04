Detuvieron a una joven en Merlo por extorsionar a clientes con videos íntimos

Una joven de 18 años fue arrestada en Libertad, partido de Merlo, acusada de amenazar y extorsionar a sus clientes por internet. Fingía ofrecer contenido erótico y luego los intimidaba mediante videollamadas con un arma de fuego.

Una joven de 18 años fue detenida en la localidad de Libertad, partido de Merlo, acusada de cometer delitos de amenazas agravadas y extorsión a través de plataformas digitales. El procedimiento fue resultado de un operativo conjunto entre la Policía Bonaerense y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

Según la investigación, la acusada ofrecía contenido erótico por internet y luego extorsionaba a sus clientes mediante videollamadas, en las que los amenazaba con un arma de fuego para exigirles dinero a cambio de no difundir el material íntimo.

Con intervención del Juzgado de Garantías N.º 2 de Morón, se efectuó un allanamiento en una vivienda ubicada en la calle Lafayette al 1100, en Merlo, donde se logró la detención de la imputada y el secuestro de elementos vinculados a la causa.

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Comisaría Merlo 4ª (Libertad), junto a efectivos de la Brigada de Investigaciones de la División de Conductas Tecnológicas Ilícitas de la Policía de la Ciudad, especializados en delitos informáticos.

La detenida quedó a disposición de la Justicia acusada de amenazas agravadas y extorsión, mientras la investigación continúa para determinar si existen más víctimas vinculadas a los hechos.