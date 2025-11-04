Detuvieron a una joven en Merlo por extorsionar a clientes con videos íntimos

Una joven de 18 años fue detenida en la localidad de Libertad, partido de Merlo, acusada de cometer delitos de amenazas agravadas y extorsión a través de plataformas digitales. El procedimiento fue resultado de un operativo conjunto entre la Policía Bonaerense y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.
Según la investigación, la acusada ofrecía contenido erótico por internet y luego extorsionaba a sus clientes mediante videollamadas, en las que los amenazaba con un arma de fuego para exigirles dinero a cambio de no difundir el material íntimo.
Con intervención del Juzgado de Garantías N.º 2 de Morón, se efectuó un allanamiento en una vivienda ubicada en la calle Lafayette al 1100, en Merlo, donde se logró la detención de la imputada y el secuestro de elementos vinculados a la causa.
El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Comisaría Merlo 4ª (Libertad), junto a efectivos de la Brigada de Investigaciones de la División de Conductas Tecnológicas Ilícitas de la Policía de la Ciudad, especializados en delitos informáticos.
La detenida quedó a disposición de la Justicia acusada de amenazas agravadas y extorsión, mientras la investigación continúa para determinar si existen más víctimas vinculadas a los hechos.