Tigre

FEBA organiza en Tigre el evento más importante del año para el comercio minorista bonaerense

El 7° Foro de Comercio Minorista 2025, organizado por la FEBA, se realizará el jueves 6 de noviembre en el Casino Trilenium, Tigre, con paneles sobre economía, política, Inteligencia Artificial, casos de éxito y herramientas de comercialización para pymes. La inscripción es gratuita.

El jueves 6 de noviembre, Tigre será sede del 7° Foro de Comercio Minorista 2025, el evento más importante del año dirigido al sector minorista bonaerense. La actividad, organizada por la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA), comenzará a las 13:15 horas en el Casino Trilenium, ubicado en Perú 1385, Tigre.


Durante el foro se abordarán temas clave para el comercio, incluyendo casos de éxito, Inteligencia Artificial aplicada al comercio, perspectivas políticas y económicas, centros comerciales a cielo abierto, novedades en billeteras virtuales y herramientas de comercialización, con panelistas de reconocida trayectoria.


Panel Economía y Política



  • Gustavo Marangoni, politólogo, docente y ex presidente del Banco Provincia: “Milei Fase II. Política y economía después de las elecciones”


Panel Inteligencia Artificial aplicada al Comercio



  • Abel Aroztegui, Director Pyme 360 Consultora: “Comercios con alma, en la era digital. La adaptación de lo humano a las nuevas tecnologías”

  • Maximiliano Roa, programador y emprendedor: “IA práctica para pymes: dónde empezar y qué rinde”

  • Mariana Ravera, Líder de Ventas Digitales en Grupo Fava: “De la información a la acción: el uso de los datos para entender, decidir y generar valor”


Panel Casos de Éxito



  • Orlando Canido, dueño de Manaos

  • Alejandro Trapine, director de Molinos Unidos Argentina S.A.

  • Juan Navarro, socio gerente de Churros El Topo


Panel Centros Comerciales a Cielo Abierto



  • Marcos Scorzato, abogado y socio gerente de Panadería Lucca, fundada en 1875 en Luján


Panel Motivación “Vida nutritiva”



  • Bernardo Stamateas, doctor en Psicología, sexólogo clínico y conferencista


Panel Herramientas de Comercialización



  • Mariano Sirena, CEO y fundador de Milbrands


La inscripción es gratuita y se puede realizar en: https://tinyurl.com/y8adkms3


El Casino Trilenium ofrece playa de estacionamiento exclusiva y gratuita para los inscriptos. Para más información, los interesados pueden comunicarse con CACIT al teléfono 11 6556 0585, por mail a info@camaradetigre.org  o ingresar a: https://www.camaradetigre.org/

