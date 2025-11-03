Aumento de tarifas de luz: cuánto subirán las boletas de Edenor y Edesur en noviembre 2025

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) oficializó un nuevo aumento para Edenor y Edesur que regirá desde noviembre. La suba promedio será de entre 3,5% y 3,6%, y se suma a la decisión de pasar a un sistema de lectura mensual de medidores.

A través de una serie de resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) oficializó un nuevo esquema tarifario para las empresas Edenor y Edesur, responsables del suministro eléctrico en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La medida rige desde el 1 de noviembre de 2025.

El ajuste responde a una instrucción de la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Economía, en el marco de la emergencia energética y económica vigente desde diciembre de 2023.

De acuerdo con el nuevo cuadro tarifario, el componente del Costo Propio de Distribución (CPD) se incrementa un 3,53% para Edesur y un 3,6% para Edenor, en comparación con octubre. Este monto corresponde al valor que perciben las distribuidoras por el servicio que prestan.

El nuevo esquema tarifario incluye el Precio de Referencia de la Potencia (POTREF), el Precio Estabilizado de la Energía (PEE) y el Precio Estacional de Transporte (PET), definidos por la Secretaría de Energía para el período noviembre 2025 – abril 2026.

La segmentación de usuarios residenciales se mantiene en tres niveles: Nivel 1 (sin subsidio), Nivel 2 (menores ingresos) y Nivel 3 (ingresos medios). Para los dos últimos grupos, continuarán las bonificaciones y topes de consumo establecidos por la Secretaría de Energía.

Además, el ENRE ordenó que las facturas indiquen de manera visible los conceptos “Subsidio Estado Nacional” y “Costo del Mercado Eléctrico Mayorista”, con el objetivo de transparentar el monto subsidiado y el costo real de la energía.

El organismo también fijó tarifas específicas para Clubes de Barrio, Entidades de Bien Público y Usuarios-Generadores, quienes aportan energía a la red. Se actualizaron, además, los valores del Costo de la Energía Suministrada en Malas Condiciones (CESMC) y del Costo de la Energía No Suministrada (CENS), aplicables ante interrupciones o deficiencias del servicio.

Cambios en la medición eléctrica

En otra resolución, el ENRE autorizó a Edenor y Edesur a modificar el sistema de lectura de medidores para los usuarios de la categoría Tarifa 1 - Pequeñas Demandas, pasando de un esquema bimestral a mensual.

Las distribuidoras argumentaron que el régimen anterior —vigente desde 2016— generaba una disociación entre el consumo real y la facturación, lo que producía confusiones y dificultaba la planificación financiera de los hogares. Según indicaron, “la adopción de un sistema de lectura mensual permitirá a los usuarios tener una señal más clara, transparente y oportuna de su consumo”.

El interventor del ENRE, Néstor Marcelo Lamboglia, analizó las presentaciones y consideró viable la propuesta. La Secretaría de Energía acompañó la medida al señalar que, aunque podría tener un impacto transitorio en las boletas, “redundará en beneficios para los usuarios, al permitirles contar con mayor previsibilidad en su economía”.

La resolución se enmarca en el proceso de modernización tecnológica del sistema eléctrico, compatible con la futura incorporación de medidores inteligentes. El ENRE indicó que, incluso sin esta resolución, la migración hacia la lectura mensual sería inevitable en el corto plazo para acompañar la digitalización del servicio.

Las empresas deberán iniciar las acciones necesarias dentro de los 30 días corridos desde la entrada en vigencia de la norma. Durante un período de transición convivirán ambos sistemas, y las distribuidoras deberán informar al organismo los cronogramas, planes de lectura y modelos de facturación. Los ajustes por saldos remanentes se dividirán en al menos dos facturas y aparecerán bajo la leyenda “Ajuste migración mensual”.