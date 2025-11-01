Dramático rescate en el río Reconquista: el COT Tigre asistió a un grupo de jovenes atrapados en un kayak

El Centro de Operaciones Tigre (COT) y los Bomberos Voluntarios realizaron un operativo conjunto para rescatar a un grupo de jovenes que habían quedado atrapados en un kayak bajo el puente de Liniers y Camino de los Remeros, en Rincón de Milberg. Todos se encuentran fuera de peligro.

Un operativo del Centro de Operaciones Tigre (COT) permitió rescatar a un grupo de jovenes que habían quedado atrapados en un kayak bajo el puente de Liniers y Camino de los Remeros, en Rincón de Milberg. Todos los jóvenes fueron asistidos y se encuentran fuera de peligro, según informaron fuentes oficiales del municipio.

Las cámaras de videovigilancia del COT registraron la emergencia náutica sobre el río Reconquista, lo que permitió activar rápidamente el protocolo de rescate. En el lugar intervinieron Bomberos Voluntarios de Tigre, personal de Defensa Civil y equipos médicos del Sistema de Emergencias Tigre (SET).

El hecho ocurrió en horas de la tarde, cuando los jovenes navegaban por la cuenca del Reconquista a bordo de un kayak. La fuerte correntada los arrastró hasta quedar atrapados bajo el puente que cruza Liniers y Camino de los Remeros, sin posibilidad de salir por sus propios medios.

Desde el COT se monitoreó toda la secuencia a través de las cámaras municipales, coordinando el rápido accionar de los rescatistas. Los bomberos lograron liberar a los jóvenes y trasladarlos a zona segura, donde fueron atendidos por los médicos del SET, quienes confirmaron que ninguno presentaba heridas.

Según se informó oficialmente, “el operativo se desarrolló con eficiencia y permitió evitar un desenlace grave gracias a la intervención inmediata de los equipos de emergencia”.

El hecho quedó registrado en video, difundido por la Municipalidad de Tigre, donde se observa el momento en que los rescatistas logran sacar el kayak del agua y asistir a los menores.

Video del rescate