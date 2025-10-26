Elecciones 2025 en Tigre: La Libertad Avanza se impuso en la categoría Diputados Nacionales

En el partido de Tigre, los resultados provisorios de las elecciones legislativas 2025 muestran un triunfo de La Libertad Avanza, que obtuvo 45,92% de los votos en la categoría Diputados Nacionales, con el 94,34% de las mesas escrutadas, según datos oficiales de la Dirección Nacional Electoral.
En segundo lugar se ubicó Fuerza Patria, que alcanzó 38,01% de los sufragios.
El Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad obtuvo 5,21%, mientras que Propuesta Federal para el Cambio sumó 2,77%.
Más abajo se posicionaron la Alianza Provincias Unidas con 2,21%, el Partido Nuevo Buenos Aires con 1,21% y el Frente Patriota Federal, que logró 0,93%.
De acuerdo con los registros oficiales, los resultados reflejan una marcada diferencia entre las dos principales fuerzas políticas que concentraron más del 83% de los votos emitidos en el distrito.
El porcentaje de mesas escrutadas en Tigre fue del 94,34%, mientras que los resultados definitivos se conocerán en los próximos días, una vez finalizado el escrutinio definitivo a cargo de la Justicia Nacional Electoral.