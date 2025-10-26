Elecciones 2025 en Tigre: La Libertad Avanza se impuso en la categoría Diputados Nacionales

Con el 94,34% de las mesas escrutadas, La Libertad Avanza obtuvo 45,92% de los votos en el partido de Tigre. En segundo lugar se ubicó Fuerza Patria con 38,01%, mientras que el Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad alcanzó el 5,21%.

En el partido de Tigre, los resultados provisorios de las elecciones legislativas 2025 muestran un triunfo de La Libertad Avanza, que obtuvo 45,92% de los votos en la categoría Diputados Nacionales, con el 94,34% de las mesas escrutadas, según datos oficiales de la Dirección Nacional Electoral.

En segundo lugar se ubicó Fuerza Patria, que alcanzó 38,01% de los sufragios.

El Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad obtuvo 5,21%, mientras que Propuesta Federal para el Cambio sumó 2,77%.

Más abajo se posicionaron la Alianza Provincias Unidas con 2,21%, el Partido Nuevo Buenos Aires con 1,21% y el Frente Patriota Federal, que logró 0,93%.

De acuerdo con los registros oficiales, los resultados reflejan una marcada diferencia entre las dos principales fuerzas políticas que concentraron más del 83% de los votos emitidos en el distrito.

El porcentaje de mesas escrutadas en Tigre fue del 94,34%, mientras que los resultados definitivos se conocerán en los próximos días, una vez finalizado el escrutinio definitivo a cargo de la Justicia Nacional Electoral.