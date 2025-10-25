Juan Andreotti recorrió la obra del nuevo sector de internación pediátrica del Hospital Cordero en San Fernando

El intendente Juan Andreotti supervisó el avance del nuevo Sector de Internación Pediátrica del Hospital Provincial Petrona V. de Cordero, que contará con 36 camas, de las cuales 12 serán para terapia intensiva pediátrica. La obra, financiada por la Provincia y ejecutada por el Municipio de San Fernando, se encuentra en su etapa final.

El intendente de San Fernando, Juan Andreotti, visitó la construcción del nuevo Sector de Internación Pediátrica del Hospital Interzonal de Agudos Petrona V. de Cordero, una obra que se encuentra en una de sus últimas etapas y que contempla 36 camas, de las cuales 12 estarán destinadas a Terapia Intensiva Pediátrica.

El proyecto, financiado por la Provincia de Buenos Aires y ejecutado por el Municipio de San Fernando, representa un avance clave en la atención sanitaria para la niñez de toda la región.

Durante la recorrida, Andreotti destacó: “Estamos realizando una de las obras más importantes que le quedan al sistema de salud de San Fernando, para que pueda atender a todos los niños y niñas de la región, con la última tecnología, todos los cuidados, comodidades y con buen personal médico”.

El jefe comunal explicó además que el proyecto “estuvo demorado un tiempo y gracias a la Provincia de Buenos Aires que destinó los fondos, se pudo continuar. En tiempos difíciles de la economía, donde el gobierno nacional no destina inversión para el cuidado de los argentinos, entre todos los vecinos de San Fernando intentamos seguir pensando en el bienestar de nuestra comunidad”.

Andreotti estuvo acompañado por el secretario de Salud Marcelo Campos, la secretaria de Obras Públicas Cecilia Tucat, y los directores del Hospital Cordero, Dr. Juan Delle Donne y Dr. Emilio Rositi.

Una ampliación histórica para el sistema de salud local

Esta obra forma parte de la segunda etapa del plan de ampliación y renovación del Hospital Provincial, dentro del cual el Municipio ya concretó importantes remodelaciones: la guardia, los consultorios externos, la terapia intermedia, la admisión principal y el ala histórica del edificio ubicado en Belgrano 1955, San Fernando.

Por su parte, el Dr. Juan Delle Donne explicó: “La nueva área de terapia intensiva pediátrica será muchísimo más amplia y más adecuada para los niños, para los profesionales y para los padres que acompañan a los chicos en internaciones. Va a darnos el doble de capacidad de atención y con muchísima más complejidad, con tecnologías de última generación, adecuadas a las normas actuales de bioseguridad. Realmente es una obra importante”.

En tanto, el secretario Marcelo Campos subrayó el impacto que tendrá la nueva infraestructura en la salud local: “Es una obra sumamente importante para nuestra ciudad, para seguir trabajando en lo que es la mortalidad infantil, como logramos el índice más bajo en 35 años con 5,9‰. Y esta obra va a hacer que podamos curar, sanar y estar más cerca de la gente cuando más nos necesita, con servicios de calidad”.

Con este proyecto, el Hospital Cordero se prepara para duplicar su capacidad de atención pediátrica y fortalecer su rol como referencia sanitaria regional, consolidando un modelo de salud pública moderna y de cercanía impulsado por el Municipio de San Fernando junto al Gobierno provincial.