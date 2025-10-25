Merlo: Detuvieron a un joven prófugo que había robado una moto de gran cilindrada

Un joven de 19 años fue detenido en Barrio Matera, acusado de robar una Kawasaki Z900. El operativo se concretó tras una investigación que incluyó el análisis de cámaras municipales y permitió identificar al prófugo, quien tenía pedido de captura activo por otro robo agravado.

Un joven de 19 años fue detenido por personal de la Subcomisaría Barrio Matera, acusado de participar en un violento robo de moto ocurrido el 10 de octubre. El sospechoso fue identificado y capturado tras una investigación que incluyó el seguimiento de cámaras de seguridad municipales, que resultaron claves para esclarecer el hecho.

Según informaron fuentes policiales, la víctima fue interceptada por dos hombres que circulaban en una motocicleta roja de alta cilindrada. Bajo amenazas y simulando portar un arma de fuego, los delincuentes le sustrajeron una Kawasaki Z900 ABS color verde y escaparon a toda velocidad.

Gracias al análisis de registros fílmicos y tareas de campo, los investigadores lograron identificar a los autores y obtener órdenes de allanamiento emitidas por la justicia.

Durante un operativo realizado en una vivienda de Echeconea al 1500, la policía aprehendió a Claudio Gonzalo Rozek, de 19 años, quien además tenía pedido de captura activo por un robo agravado cometido en 2024.

En el lugar se secuestró la vestimenta utilizada durante el robo, una motocicleta Rouser sin patente con pedido de secuestro vigente por robo en la Ciudad de Buenos Aires, y diversos accesorios vinculados al hecho.

La investigación, a cargo de la UFI N°3 y el Juzgado de Garantías N°2 de Morón, continúa para lograr la detención del segundo sospechoso, que permanece prófugo.