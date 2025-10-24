Tini invitó a participar de la campaña “Doná Vida” en el Hospital Materno Infantil de San Isidro

El Municipio de San Isidro invita a los vecinos a sumarse a la campaña “Doná Vida”, una jornada solidaria de donación de sangre que se realizará este sábado 25 de octubre, con el apoyo de Tini Stoessel, madrina del Hospital Materno Infantil. La artista grabó un video especial alentando a participar.

El Municipio de San Isidro convoca a los vecinos a participar de la campaña “Doná Vida”, una nueva jornada de donación voluntaria de sangre que se llevará a cabo este sábado 25 de octubre, de 9:00 a 14:00, en el Hospital Materno Infantil (Diego Palma 553, San Isidro).

La iniciativa cuenta con el apoyo de la artista Tini Stoessel, madrina de la institución, quien grabó un mensaje especial para invitar a la comunidad a sumarse a esta acción solidaria. En el video difundido por el Municipio, la cantante expresa su acompañamiento a la jornada y resalta la importancia de donar sangre para salvar vidas.

La actividad se desarrolla en articulación con el Servicio de Hemoterapia del Hospital Materno Infantil, la Fundación Hematológica Sarmiento (FUHESA), la Fundación María Cecilia y la asociación Damas Rosadas, que impulsan acciones solidarias orientadas a fortalecer el sistema de salud y acompañar a los pacientes y sus familias.

Bajo el lema “Cada gota cuenta”, la campaña busca concientizar sobre la necesidad de contar con donantes habituales de sangre, recurso esencial para cirugías, tratamientos de anemia, pacientes oncológicos y emergencias médicas.

Requisitos para donar



Presentar DNI o licencia de conducir .

.

Tener entre 18 y 65 años .

.

Pesar más de 50 kilos .

.

Desayunar normalmente antes de donar.



No podrán donar quienes se hayan realizado tatuajes, piercings, acupuntura o cirugías recientes en los últimos seis meses.

La participación es con turno previo, que puede solicitarse exclusivamente por WhatsApp al 11–7358–8503

Durante la jornada, cada donante mantendrá una entrevista previa con personal médico especializado para garantizar una donación segura.

El Municipio destacó que donar sangre es un acto sencillo, solidario y anónimo que puede salvar hasta tres vidas, e invitó a toda la comunidad a sumarse a esta iniciativa solidaria.