Julio Zamora recorrió el Polideportivo Güemes de Benavídez y destacó el desempeño de Tigre en los Juegos Bonaerenses

El intendente de Tigre, Julio Zamora, visitó el Polideportivo Güemes de Benavídez para supervisar su funcionamiento y conversar con vecinos que participan de las actividades deportivas. Además, felicitó a la delegación local por su destacada actuación en los Juegos Bonaerenses 2025.

En Benavídez, el intendente de Tigre, Julio Zamora, recorrió el Polideportivo Güemes para evaluar su funcionamiento general y escuchar las inquietudes de los vecinos que participan diariamente en las actividades del espacio. Durante la visita, el jefe comunal destacó la importancia del deporte como herramienta de integración y desarrollo comunitario.

"Recorrimos las instalaciones para ver el desarrollo de todas las actividades que se realizan diariamente en este espacio, que cuenta con un microestadio donde recién vimos a los jóvenes de la Escuela Secundaria N°47 practicando deportes. También se desarrollan actividades de natación para niños y adultos, y clases de funcional para vecinos y vecinas", afirmó Zamora.

El intendente también aprovechó la ocasión para felicitar a la delegación tigrense que participó en los Juegos Bonaerenses 2025. "Felicito a cada integrante por dejar bien en alto el estandarte de nuestro Municipio. Nos ubicamos en el puesto N°13 de un total de 135 partidos que estuvieron en las competencias. Continuamos avanzando en materia deportiva y cultural y su presencia en esta instancia provincial nos llena de orgullo", expresó el jefe comunal.

El Gobierno local continúa impulsando mejoras y tareas de mantenimiento en los distintos polideportivos del distrito, con el propósito de garantizar espacios seguros y de calidad para la práctica deportiva y el encuentro comunitario.