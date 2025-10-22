Enrique Rodríguez Varela dejó la Secretaría de Seguridad de San Isidro y vuelve al Poder Judicial

El Secretario de Seguridad de San Isidro, Enrique Rodríguez Varela, presentó su renuncia por motivos personales tras casi dos años al frente del área. Destacó los avances logrados en materia de prevención, videovigilancia y acompañamiento a las víctimas durante la gestión de Ramón Lanús.

El Secretario de Seguridad de San Isidro, Enrique Rodríguez Varela, presentó su renuncia por motivos personales y retornará al Poder Judicial, tras ocupar el cargo desde el 10 de diciembre de 2023, durante los primeros 23 meses de gestión del intendente Ramón Lanús.

En su carta de renuncia, Rodríguez Varela agradeció la confianza depositada y destacó la experiencia adquirida en la administración municipal, a la que calificó como un aporte valioso para su desarrollo profesional. Afirmó que recibió “un área desorganizada y sin rumbo”, y subrayó que logró transformarla en “una Secretaría de Seguridad operativa, eficiente y cercana a los vecinos”.

Durante su gestión, se implementaron diversas medidas que fortalecieron la seguridad ciudadana en el distrito:

Reducción del delito. Los índices delictivos bajaron un 20% entre 2023 y 2024, y se registró una disminución adicional del 10% en los primeros nueve meses de 2025.

Aumento de detenciones. Las detenciones crecieron un 27%, con dos de cada tres realizadas por la Patrulla Municipal.

Innovaciones en seguridad. Se puso en marcha el Cuerpo de Caminantes en centros comerciales, corredores escolares y zonas de alto tránsito peatonal, junto con el programa Ojos en Alerta. También se digitalizó el botón de pánico, reduciendo drásticamente las falsas alarmas: de 6.659 alertas en 2023, solo 72 fueron reales.

Acompañamiento a las víctimas. Se creó la Oficina de Aproximación a la Víctima, destinada a brindar asistencia a los vecinos y facilitar la investigación de delitos.

Lucha contra el narcotráfico y la violencia. Se registraron 186 denuncias por venta de drogas en 2024 y 156 en 2025, junto con 34 denuncias por heridos de bala en 2024 y 18 en 2025, formalizando un sistema de registro inexistente previamente.

Optimización de recursos. Se logró un ahorro de USD 3.000.000 en horas de Policía Adicional, aumentando el patrullaje en un 20% mediante la contratación de 1.280 policías adicionales, y un ahorro adicional de USD 1.000.000 en combustible y mantenimiento con la digitalización de pagos y la creación de un taller propio.

Renovación de patrullas y respuesta rápida. Se incorporaron 33 camionetas en 2024 y 18 en 2025, junto con la creación de la Brigada Operativa Inmediata (BOI), bajo el lema “Una patrulla a cinco minutos de tu casa”.

Sistema de videovigilancia. Se actualizó el equipamiento con 2.647 cámaras digitales, de las cuales 170 son lectoras de patentes, formando un anillo digital que estará plenamente operativo en noviembre de 2025.

Profesionalización del personal. Se inauguró el Centro de Formación Santa Rita, con planes de estudio obligatorios y la formación de 209 nuevos agentes, en convenio con el Instituto Superior de Seguridad Pública de CABA y el Instituto Universitario de Seguridad Marítima de Prefectura Naval Argentina.

Seguridad en barrios populares. Se recuperó el patrullaje de fuerzas nacionales y provinciales, se instaló una base de la Fuerza Barrial de Aproximación en Béccar, y se anunció la próxima apertura de una posta de caminantes en Boulogne.

El municipio informó que, una vez definido el reemplazo de Rodríguez Varela, será comunicado oficialmente, y que durante la transición, la Secretaría de Seguridad quedará bajo la supervisión directa de la Secretaría de Gobierno.