Axel Kicillof en la CGT: “Si recurrir al FMI es un fracaso, pedirle un rescate al Tesoro de los Estados Unidos es un fracaso al cuadrado”

En un plenario provincial de la CGT realizado en La Plata, el gobernador Axel Kicillof advirtió sobre las políticas del Gobierno nacional y llamó a “defender los derechos laborales y sociales en las urnas”. El encuentro incluyó un homenaje al dirigente José Ignacio Rucci y la participación de referentes sindicales y políticos bonaerenses.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este lunes en La Plata un plenario provincial de la CGT, donde se rindió homenaje al dirigente sindical José Ignacio Rucci.

Durante su discurso, el mandatario bonaerense advirtió sobre las políticas del Gobierno nacional y señaló que “en las próximas elecciones se ponen en juego los puestos de trabajo, los salarios, la salud y la educación pública”.

“El 26 de octubre le vamos a demostrar a Javier Milei que no se va a poder llevar puesto los derechos de los trabajadores y del pueblo argentino”, expresó Kicillof.

El acto se desarrolló junto al ministro de Trabajo, Walter Correa; los secretarios generales Héctor Daer (CGT) y Antonio Di Tomasso (Regional La Plata); los candidatos a diputado nacional Sergio Palazzo, Hugo Moyano (h) y Jimena López; el intendente Julio Alak y Aníbal Rucci, hijo del histórico dirigente sindical.

Kicillof sostuvo que “el Gobierno nacional insiste con que va a impulsar tres reformas estructurales —la laboral, la previsional y la impositiva— para seguir favoreciendo a los más ricos mientras reducen los sueldos y las jubilaciones”.

Agregó: “Que se animen a decirlo en voz alta: estamos a pocos días de ver en las urnas si la sociedad está de acuerdo o no con seguir por ese camino de recorte de derechos”.

En ese sentido, el gobernador afirmó que “en el caso de que nuestro pueblo los rechace en las urnas, van a intentar impulsarlas por decreto porque están cumpliendo una orden. Sepan que el peronismo y todo el campo popular no lo va a permitir”.

Luego apuntó contra el Gobierno nacional al expresar que “no camina las calles, no sabe lo que pasa en los barrios y nunca pisó una fábrica. Es un modelo que solo se dedica a mantener la timba y la especulación financiera”.

Y concluyó con una de las frases más resonantes del encuentro: “Decían que lo peor ya había pasado, pero ahora el mismo Donald Trump los contradice: si recurrir al FMI ya era un fracaso, pedirle un rescate del Tesoro de los Estados Unidos es un fracaso al cuadrado”.

Por su parte, Walter Correa subrayó que “el movimiento sindical está siendo un gran protagonista de esta elección que, después del triunfo histórico del 7 de septiembre, nos va a permitir consolidar el próximo domingo una victoria clave para construir la esperanza y el futuro de nuestro país”.

La candidata a diputada nacional Jimena López manifestó que “el 26 de octubre tenemos que ponerle un nuevo freno a un Gobierno nacional que es cruel con las mujeres: es nuestro deber defender en las urnas los derechos de todas y trabajar por un futuro en donde haya paridad de género en todos los espacios”.

Sergio Palazzo señaló que “el Presidente nos eligió como enemigos y ahora habla de una nueva reforma laboral”, y añadió: “En los próximos dos años los trabajadores tenemos la obligación de ser el frontón de resistencia a las políticas que quiere impulsar Milei. No nos vamos a quedar en la discusión, sino que vamos a elaborar una propuesta que sea realmente inclusiva y nos permita avanzar en la formalización de 11 millones de trabajadores y trabajadoras”.

A su turno, Hugo Moyano (h) remarcó que “estamos en la recta final, y así como ganamos en septiembre gracias a la confrontación de dos modelos totalmente antagónicos como son el bonaerense y el nacional, en octubre tenemos una nueva batalla: no vamos a permitir que sigan quitando derechos, matando la industria y destruyendo el empleo”.

El secretario general de la CGT, Héctor Daer, sostuvo que “hoy volvemos a estar en un momento bisagra para la Argentina: no es un tiempo para quedarnos con el triunfo del 7 de septiembre, sino para entender que tenemos todavía una semana para consolidar una victoria que nos permita dar el primer paso para la consolidación de un cambio en nuestro país”.

En tanto, Antonio Di Tomasso destacó que “estos encuentros son muy necesarios en tiempos en los que el Gobierno nacional daña a la patria y le quita derechos a los trabajadores. Es muy importante contar con nuestros candidatos porque creemos que solo el peronismo podrá traerle justicia social a nuestra gente”.

Durante la jornada, se realizó el cambio de nomenclatura del tramo de la calle 36 —entre 2 y 3—, que pasó a denominarse “José Ignacio Rucci”, en homenaje al histórico dirigente sindical, tras la aprobación del proyecto en el Honorable Concejo Deliberante de La Plata.

El intendente Julio Alak manifestó que “para el municipio de La Plata es una enorme alegría poder denominar hoy a la calle 36 con el nombre de José Ignacio Rucci, quien fue clave en el proyecto de unión nacional. En este contexto es central reivindicar al sindicalismo argentino y a las y los trabajadores que son la columna vertebral de nuestro movimiento”.

Por su parte, Aníbal Rucci subrayó: “El movimiento obrero es un actor fundamental en el devenir de nuestro país, por eso debemos siempre ponerlo en valor. Los trabajadores y trabajadoras somos una pieza clave para la construcción de una sociedad más justa y equitativa”.

También participaron los ministros Andrés Larroque, Carlos Bianco, Silvina Batakis y Estela Díaz; la subsecretaria Lorena Riesgo; los diputados nacionales Daniel Gollan y Victoria Tolosa Paz; los intendentes Mario Secco (Ensenada) y Fabián Cagliardi (Berisso); las candidatas Fernanda Miño y Claudia Bernazza; y dirigentes gremiales de la CGT, Camioneros, UPCN, SEIVARA, SSP y Unión Ferroviaria, entre otros.