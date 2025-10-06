edición 7896 - visitas hoy 16226

Política

Malena Galmarini cruzó a Santilli por el lugar de Reichardt tras la salida de Espert: “le corresponde a la segunda encabezar la lista”

La ex titular de AySA, Malena Galmarini, apuntó contra Diego Santilli por la conformación de la lista de La Libertad Avanza, tras la salida de José Luis Espert, y le exigió explicaciones por la situación de Karen Reichardt.

La ex titular de AySA, Malena Galmarini, cuestionó al candidato de La Libertad Avanza (LLA), Diego Santilli, quien ocupará el lugar dejado por José Luis Espert en las próximas elecciones legislativas. Desde sus redes sociales, le pidió aclaraciones sobre la situación de su compañera de lista, Karen Reichardt, y lanzó una fuerte advertencia: “¿La van a apretar para que renuncie?”.


Galmarini recordó que, según el orden original de la nómina, “le corresponde encabezar a la segunda, después de Espert”, y agregó: “No te subas al pony todavía”.


La dirigente massista insistió en que, en caso de duda, el tema debería resolverse en la Justicia: “Diego, ya te conté que le corresponde a la segunda de la lista encabezar. ¿¡La van a apretar para que renuncie?! El narco hace bastante eso en otros países, por eso pregunto”, publicó desde su cuenta de X (ex Twitter).


La noche anterior, Galmarini había planteado que, si Santilli no estaba de acuerdo, podían “discutirlo en la Justicia”. En esa línea, explicó que “no aplica género por género en el primer lugar” porque “no modifica la paridad de la lista”, y aclaró que el tema “lo debe decidir la justicia electoral federal”. “Si te mueven a vos, hay que mover toda la lista”, agregó en su mensaje.


Para cerrar, Galmarini remarcó que en estas elecciones —y en todas— “es necesario que haya mujeres”, “más allá de si le gusta o no esta candidata”, reafirmando su compromiso con la igualdad política y social del género femenino y las disidencias.

