San Isidro instaló más de 100 cámaras con inteligencia artificial en plazas y parques

El Municipio de San Isidro instaló más de 110 cámaras de seguridad con inteligencia artificial en plazas y parques del distrito, como parte de un plan que prevé la colocación de 2.100 nuevos dispositivos en los próximos meses. En los próximos días se sumarán otras 30.

El objetivo de la iniciativa es fortalecer la seguridad en los espacios verdes y zonas de mayor concurrencia, duplicando el sistema actual de monitoreo y alcanzando 2.646 cámaras en total, con un promedio de 9 dispositivos cada 1.000 habitantes.

Algunos de los lugares que ya cuentan con las nuevas cámaras son: los circuitos de caminata y aeróbicos en el Hipódromo, Plaza Castiglia y Plaza Alsina en San Isidro; Plaza 9 de Julio en Martínez; Plaza Almirante Brown en Villa Adelina; Arsenal y Parque Arenaza en Boulogne; Plaza Carlos Gardel en Beccar; la zona de la costa; el Golf de Las Lomas; y Plaza Pueyrredón en Acassuso. Próximamente, continuarán las instalaciones en el Paseo de Bicicletas.

Los nuevos equipos incluyen cámaras multisensor con visión nocturna, resolución 4K e inteligencia artificial, lo que permite mejorar la calidad de las imágenes, acelerar la obtención de pruebas y asistir en forma más eficaz a la Patrulla Municipal.

La tecnología de IA aplicada al sistema posibilita un procesamiento avanzado de imágenes para el reconocimiento detallado de personas, lo que incrementa el esclarecimiento de delitos, reduce los puntos ciegos y agiliza las investigaciones. A la vez, se busca reforzar la prevención y la disuasión en los espacios públicos más transitados.