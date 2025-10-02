Axel Kicillof participó de la asamblea de la Federación Argentina de Municipios junto a Fernando Espinoza

El gobernador de la provincia Buenos Aires destacó el rol de los intendentes frente a la ausencia del Gobierno nacional y reafirmó el compromiso con la gestión territorial en los 135 municipios.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó este jueves de la asamblea de la Federación Argentina de Municipios (FAM) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, junto al presidente de la entidad y intendente de La Matanza, Fernando Espinoza.

Kicillof afirmó: "Las y los intendentes juegan un papel fundamental en este contexto tan complicado, en el que en todo el país se sufren las consecuencias de las políticas de un Gobierno nacional que no cree en el federalismo".

Agregó: "La situación es de una enorme gravedad institucional: vamos a seguir exigiendo que Javier Milei cumpla sus obligaciones con las provincias y deje de desentenderse de la educación, la salud y la seguridad de nuestro pueblo".

El gobernador destacó también el trabajo territorial en la Provincia: "Gracias al compromiso de todos los intendentes bonaerenses y un gran trabajo territorial y permanente, brindamos todos los instrumentos que están a nuestro alcance para sustituir la ausencia del Estado nacional".

Concluyó: "Vamos a sumar fuerzas para seguir por el mismo camino: el de las convicciones y el de la gestión para brindar respuestas en los 135 municipios”.

La FAM tiene como objetivo defender la autonomía municipal, impulsar programas de colaboración con organismos nacionales e internacionales, fortalecer la administración pública local y fomentar la interacción con distintos actores de la sociedad.

Por su parte, Fernando Espinoza subrayó: "Frente a este Gobierno nacional ausente e irresponsable, haber logrado nuevamente la unidad de la Federación Argentina de Municipios es un paso muy importante".

Añadió: "Los intendentes y las intendentas tenemos la responsabilidad de aportar al campo nacional y popular para superar esta etapa y volver a poner a la Argentina de pie".

Entre los presentes también estuvieron el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, y los intendentes miembros de la FAM.