Provincia de Buenos Aires desplegará un operativo integral para la 51° Peregrinación Juvenil a Luján

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires asistirá a los fieles que participen de la 51° Peregrinación Juvenil a Luján, que se llevará a cabo este sábado 4 y domingo 5 de octubre bajo el lema: “Madre, danos amor para caminar con esperanza”.

Se trata del evento religioso más masivo del país, con un recorrido de 60 kilómetros entre Liniers y la Basílica de Luján, que atraviesa siete municipios bonaerenses: Tres de Febrero, La Matanza, Morón, Ituzaingó, Merlo, Moreno y General Rodríguez.

El operativo provincial, coordinado por la Jefatura de Asesores del Gobernador, involucrará a seis ministerios: Transporte, Salud, Seguridad, Infraestructura, Desarrollo de la Comunidad y Ambiente. Se dispondrán hospitales móviles, ambulancias, personal médico, patrulleros, policías, controles de tránsito, baños químicos, Defensa Civil, puestos de agua y alimentos, puntos de reciclaje y escenario para las misas.

La jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez, destacó: “Para nosotros es una tarea central acompañar a las y los fieles. Así nos lo indicó el gobernador Axel Kicillof y también lo marca la historia y la identidad de esta provincia. Vamos a estar junto a cada peregrino a lo largo del camino de fe, amor y esperanza que recorrerán hasta llegar al encuentro de nuestra Patrona, la Virgen de Luján”.

La organización de la peregrinación se realiza junto a los gobiernos locales y la Comisión de Piedad Popular del Arzobispado de Buenos Aires, presidida por el Padre Juan Bautista Xatruch, con el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) funcionando en la Universidad Nacional de Luján. Al finalizar, los fieles arribarán al Santuario de Luján, bajo la supervisión del Padre Lucas García.

La resolución 1.469, sancionada en 2022 por el Gobernador, establece los requisitos para que el Estado provincial acompañe peregrinaciones masivas garantizando seguridad y atención integral.

Presencia de los ministerios



Transporte: interrupción del tránsito en calles y rutas del recorrido, refuerzo de la frecuencia de Trenes Argentinos y seis móviles de Vialidad con personal.

Salud: cuatro hospitales móviles, un hospital de mayor complejidad, 15 ambulancias equipadas, un shock room, 56 promotores de salud y atención en salud mental.

Seguridad: 1.400 efectivos, 45 equipos de comunicación, seis móviles de Defensa Civil, seis torres de iluminación, dos torres cargadoras de celulares, 218 móviles, 78 motos, 16 caballos y un helicóptero policial y uno sanitario.

Infraestructura: cinco camiones cisterna, cuatro puntos con canillas públicas, tres camionetas con combustible y operadores, y tres torres de iluminación para zonas sin energía.

Desarrollo de la Comunidad: cinco puestos de alimentación, 80 baños químicos y personal del Organismo de Niñez y Adolescencia para acompañamiento de menores.

Ambiente: 30 puestos de separación de reciclado para promover el cuidado del entorno.



Con estas medidas, la Provincia garantiza un recorrido seguro y organizado, promoviendo la asistencia a los miles de jóvenes que participarán de la peregrinación y fortaleciendo la logística de uno de los eventos religiosos más importantes del país.