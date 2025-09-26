edición 7879 - visitas hoy 52992

Vicente López

Vecinos marcharon en Vicente López para pedir justicia por la muerte de Octavio Buccafusco

Familiares de Octavio Buccafusco, junto a vecinos y organizaciones, marcharon en Vicente López para reclamar justicia tras su muerte durante un operativo de la Patrulla Municipal y la Policía Bonaerense.

Familiares de Octavio Buccafusco, acompañados por cientos de vecinos, organizaciones de derechos humanos, jubilados autoconvocados y agrupaciones políticas, marcharon el pasado miércoles desde las 18 en la Av. Maipú y Güemes, frente a la Comisaría Distrital de Vicente López, para reclamar justicia por su muerte.


Durante la movilización, Augusto Buccafusco, hermano de la víctima, agradeció la presencia de los manifestantes y recordó las circunstancias del caso: “Mi hermano murió luego de llamar al 911 por un supuesto robo en su domicilio. Cuando recibió a los efectivos, integrantes de la Patrulla Municipal de Vicente López junto a un policía bonaerense lo redujeron como a un delincuente. Lo mantuvieron inmovilizado con las rodillas encima durante más de 10 minutos, lo que generó su muerte”.


El familiar denunció ante Lo Nuestro que desde el inicio hubo contradicciones: “El primer día la policía nos dijo que se había muerto de un paro cardíaco en la calle. Hay muchísimas inconsistencias en la declaración. Con los videos nuevos que van a circular en los medios se puede determinar que mintieron”.


La investigación judicial está a cargo del fiscal Alejandro Guevara, quien puso la mira en el accionar del personal de la Patrulla Municipal y del efectivo de la Policía Bonaerense.


Según fuentes municipales, las primeras pericias señaladas por el fiscal indicaron que “Octavio no tenía signos de haber sido asfixiado, ni golpes o roturas pulmonares que comprueben un nexo causal entre su muerte y la reacción de los efectivos”. Sin embargo, los abogados de la familia —entre ellos el exjuez García Mañón— evalúan presentar nuevos videos y testimonios que aportarían pruebas claves.


Uno de los elementos llamativos quedó registrado en las cámaras de seguridad: Octavio nunca soltó a su perro mientras era reducido, lo que para la familia demuestra que difícilmente haya intentado resistirse a la autoridad.

