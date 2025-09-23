Tres heridos tras un choque de patrulleros en General Paz durante una persecución policial

Dos patrulleros de la Policía de la Ciudad y de la Bonaerense chocaron en Villa Riachuelo mientras perseguían a un motociclista. Tres efectivos resultaron heridos y fueron trasladados a hospitales de la zona.

Dos patrulleros de la Policía de la Ciudad y de la Policía Bonaerense chocaron esta madrugada en la colectora de la avenida General Paz y Coronel Roca, en Villa Riachuelo, mientras perseguían a un motociclista. Como consecuencia, tres efectivos resultaron heridos y fueron trasladados a distintos centros de salud.

El hecho ocurrió luego de que el Anillo Digital detectara la presencia de una moto sospechosa e informara a ambas fuerzas. “Todo se inició cuando el conductor de la moto eludió un control policial en jurisdicción de Ciudad, ingresando a Provincia, y por el alerta, un móvil de la Policía bonaerense inició una persecución que volvió al ámbito porteño”, indicaron fuentes oficiales.

Un móvil de la Comisaría Vecinal 8 C se sumó al operativo y en plena maniobra de interceptación se produjo la colisión entre los patrulleros. Tras el choque, motociclistas del Grupo de Despliegue Intervenciones Rápidas (DIR) continuaron la persecución del sospechoso.

El SAME asistió a los heridos: un oficial de la Policía de la Ciudad fue derivado al Centro de Salud 3, mientras que dos agentes de la Bonaerense fueron trasladados al hospital Grierson con politraumatismos.

En el lugar intervino la Unidad de Flagrancia Sur, a cargo de la doctora Victoria Tito, quien ordenó que la investigación quedara bajo la Policía Federal Argentina (PFA). Las circunstancias exactas del choque siguen bajo análisis.

Horas más tarde se registraron otros siniestros viales en la Ciudad. En la intersección de avenida Acoyte y Ferrari, en Villa Crespo, un Volkswagen Up y un taxi Toyota Yaris chocaron, dejando herido al taxista, quien fue trasladado al hospital Durand con politraumatismos y se encuentra fuera de peligro.

En el operativo intervinieron efectivos de la Comisaría Vecinal 15 B y personal del SAME. La Unidad de Flagrancia Norte, a cargo de la doctora Verónica Tito, dispuso controles de alcoholemia a los conductores involucrados.

Por otra parte, en Belgrano, un colectivo embistió a un hombre que cruzaba la calle. El herido fue asistido en el lugar y se desplegó un operativo sanitario y policial para garantizar la atención inmediata.