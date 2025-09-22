Malena Galmarini: “Al Gobierno se le cayó la transparencia”

La senadora nacional electa por Fuerza Patria, Malena Galmarini, apuntó contra la gestión de Javier Milei por la falta de transparencia, la paralización de obras públicas y el impacto de las políticas económicas sobre pymes, salarios y empleo.

La senadora nacional electa Malena Galmarini (Fuerza Patria) cuestionó duramente al presidente Javier Milei en una entrevista con Radio Splendid. “Al Gobierno se le cayó la transparencia. Lo que prometieron como apertura y eficiencia hoy es opacidad y decisiones a espaldas de la gente. No se informa, no se rinde cuentas y se gobierna con improvisación”, afirmó.

La dirigente advirtió que las políticas del Ejecutivo “están acelerando la destrucción de pymes, empleo registrado y salarios”, y que sus efectos ya se sienten en la vida cotidiana de los argentinos. “La gente vive peor, mientras el Presidente sigue pisando el acelerador en lugar de escuchar lo que dijeron las urnas”, remarcó.

Galmarini denunció también la paralización de obras públicas esenciales, la existencia de una deuda de 12.000 millones de dólares con la Provincia de Buenos Aires y los recortes que afectan a universidades, hospitales y personas con discapacidad.

En ese sentido, fue enfática: “La gente ya dijo basta en las urnas. Necesitamos diputados y senadores con valor, no con precio”. Y sobre las obras frenadas agregó: “Miles de familias esperan agua, cloacas y servicios básicos. Obras ya licitadas y adjudicadas quedaron frenadas sin explicación”.