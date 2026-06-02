Vicente López remodela a nuevo el polideportivo CEMINA de Villa Martelli tras 30 años

La intendenta Soledad Martínez supervisó el inicio de los trabajos, que incluyen la renovación total de instalaciones eléctricas, vestuarios y fachadas. La obra beneficiará a más de 1.000 vecinos que utilizan regularmente el predio.

El municipio de Vicente López puso en marcha la remodelación integral del polideportivo CEMINA, situado en Villa Martelli. Tras más de 30 años sin intervenciones estructurales, los trabajos buscan modernizar este espacio, fundamental para los más de 1.000 vecinos que utilizan regularmente sus instalaciones.

La intendenta Soledad Martínez supervisó el inicio de las tareas y detalló el alcance de las mejoras. “Estamos en obra, remodelando y haciendo por completo a nuevo los polideportivos más importantes de Vicente López. Este barrio cuenta con una pileta de natación a la que asisten más de mil vecinos de Villa Martelli, y en la que hace muchos años que no se hacían reformas estructurales, mejoras y modernización”, explicó. Además, sostuvo: “Villa Martelli va a tener un polideportivo a la altura de los mejores centros deportivos del país”.

El proyecto contempla una puesta a punto que abarca la fachada y los ingresos, incluyendo los sistemas de control y el hall de acceso. A su vez, se renovarán los vestuarios y se realizarán ajustes técnicos críticos en los cerramientos y en las redes de electricidad, gas y agua para optimizar la seguridad y el funcionamiento del edificio.

Un eje central de la obra surge de un relevamiento municipal, que detectó que el 70% de los usuarios del CEMINA son mujeres. En respuesta a esto, el plan rediseñará los vestuarios para mejorar la accesibilidad, sumará un sector exclusivo para el cambio de niños y ampliará las áreas de espera familiares.

Mientras se desarrollen estas reformas, los vecinos podrán trasladar sus actividades a las sedes de Florida Oeste y Villa Adelina. Esta intervención se integra a la estrategia de infraestructura deportiva del partido, que este año obtuvo el reconocimiento de Ciudad Americana del Deporte 2026 por parte de la entidad ACES.

Al respecto, Soledad Martínez señaló: “Ese reconocimiento nos impulsó a seguir desafiando nuestra política pública de cara al deporte, al entretenimiento, a la vida sana, no solo en el corredor del río y del Paseo de la Costa, sino a ambos lados de la Panamericana, en los centros deportivos que tenemos en cada uno de los barrios de Vicente López”.