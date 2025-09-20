Kicillof reunió a candidatos, intendentes y dirigentes de Fuerza Patria en Ensenada

El gobernador Axel Kicillof encabezó un encuentro con candidatos, intendentes y dirigentes de Fuerza Patria en el camping del Sindicato de Obras Sanitarias en Ensenada. Allí se delinearon estrategias de cara al tramo final de la campaña electoral y se lanzaron fuertes mensajes contra el Gobierno nacional.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este viernes una reunión de trabajo con los candidatos de Fuerza Patria a diputados nacionales, intendentes, legisladores y ministros del gabinete provincial. El encuentro, convocado por el mandatario bonaerense, se realizó en el camping del Sindicato de Obras Sanitarias (SOSBA) en Ensenada, con el objetivo de delinear los ejes del último tramo de la campaña electoral.

Durante su intervención, Kicillof sostuvo: “Vamos a militar la lista de Fuerza Patria con la tranquilidad de saber que llevamos al congreso a diputados y diputadas que le van a poner el freno a Milei, a representar y defender a nuestra provincia de Buenos Aires”. Y agregó: “Acá nadie se desmoviliza. Tenemos que seguir trabajando, estando cerca de la gente, y demostrar una vez más que el peronismo está de pie, latiendo y que seguimos sumando fuerzas”.

Por su parte, Jorge Taiana señaló: “No estamos enfrentando a un adversario menor, sino a un Gobierno de ultra derecha que vino a destruir los derechos conquistados por nuestro pueblo. Frente a ello, se necesitan diputados nacionales como los que integran la lista de Fuerza Patria, con la firmeza y la convicción para no traicionar nunca el voto popular”.

En tanto, Juan Grabois remarcó: “De cara a las elecciones de octubre debemos duplicar los esfuerzos para demostrar que Fuerza Patria es la representación de todas y todos los que no queremos este modelo de deshumanización que lleva adelante el Gobierno nacional”.

A su turno, Jimena López expresó: “Tenemos el enorme desafío de seguir construyendo una oposición potente, proactiva y que abrace a nuestro pueblo: provenimos de diferentes lugares y tenemos matices, pero sabemos muy bien quién es nuestro adversario y eso es fundamental para construir una nueva victoria”.

Finalmente, Teresa García afirmó: “El 7 de septiembre la sociedad dio un claro gesto de rechazo al Gobierno nacional y lo expresó contundentemente en las urnas. Es hora de fortalecer la expectativa depositada en este espacio político y volver a ser el vehículo para recuperar la Patria”.