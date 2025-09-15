La Biblioteca Popular Sarmiento de Tigre celebra su aniversario con mejoras, innovación y crecimiento comunitario

En el marco de su aniversario, la Biblioteca Popular Sarmiento de Tigre realizó mejoras en infraestructura, seguridad y paisajismo, al tiempo que impulsa proyectos de inteligencia artificial y capacitación para acercar la lectura a jóvenes y adultos. Su presidente, Fito Leber, destacó la participación de la comunidad y el crecimiento en redes sociales.

La Biblioteca Popular Sarmiento de Tigre, cofundada por el bisabuelo del actual presidente y concejal Fito Leber, celebró su aniversario con una serie de mejoras en infraestructura y proyectos orientados a la innovación tecnológica y la participación comunitaria.

“Yo también quiero dejar mi semillita en Tigre, como la dejaron mis antepasados, y estoy haciendo todo el esfuerzo para que así sea”, destacó Leber en el programa Conexión Local por FM Open

El año pasado, la biblioteca atravesó un momento de reorganización financiera y administrativa. “Ordenamos los números en un contexto de crisis, solucionamos los problemas con los débitos automáticos y logramos que los ingresos igualaran a los egresos. Fue un esfuerzo enorme de voluntarios”, afirmó.

Entre las mejoras realizadas este año, se destacan la instalación de cámaras de seguridad, pintura integral de la sala de lectura, paisajismo y renovación de la instalación eléctrica, que databa de la inauguración del edificio. “Antes siempre nos decían que la biblioteca parecía un geriátrico. Ahora, con paisajismo y colores, logramos que los chicos y jóvenes disfruten del espacio”, explicó Leber.

El presidente de la institución resaltó la importancia de la comunidad y los vínculos locales: “Hemos involucrado a vecinos y comercios como la carnicería de Hugo y La Pingüino. Todos participan del aniversario y colaboran con la biblioteca. Es increíble ver cómo la gente se entusiasma”.

En cuanto a la tecnología y la innovación, Leber detalló: “Queremos incorporar inteligencia artificial al sistema de búsqueda de libros, para que sugiera bibliografía según el historial de consultas de cada usuario, al estilo Google. También estamos evaluando talleres, lectura en PDF y material de YouTube, para que los jóvenes se acerquen a la lectura de manera moderna”.

La biblioteca también experimenta un crecimiento en redes sociales. “Hace un año teníamos 50 seguidores y hoy ya llegamos a 800. Estamos haciendo un trabajo tremendo en difusión y comunicación, para acercar a más vecinos a la cultura”, destacó.

La institución apunta a equilibrar las necesidades de los distintos públicos: adultos mayores que tradicionalmente usan los libros y jóvenes que buscan capacitación en tecnología, coaching e inteligencia artificial. “Tenemos una casita en el fondo con libros para niños, y queremos potenciar la lectura en distintas etapas, incorporando herramientas digitales y educativas”, agregó Leber.

Finalmente, el presidente subrayó el valor de la participación voluntaria: “Se armó una comisión de vecinos de Tigre que están enamorados de lo que se está logrando. Todos los años viene un autor distinto y la gente nos pide sumarse al aniversario. Es una sensación supergratificante”.

Con estas iniciativas, la Biblioteca Popular Sarmiento de Tigre busca consolidarse como un espacio cultural innovador, accesible y cercano a la comunidad, celebrando su historia y proyectando el futuro de la lectura y la educación en la ciudad.

