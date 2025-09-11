Tigre sumó dos ecógrafos digitales con inteligencia artificial en el Hospital Materno Infantil Escardó

El Municipio de Tigre incorporó dos ecógrafos digitales de última generación al Hospital Materno Infantil “Dr. Florencio Escardó”. Con esta inversión, el sistema de salud local suma 12 equipos en total y se consolida como referente en la región.

El Hospital Materno Infantil “Dr. Florencio Escardó” de Tigre incorporó dos ecógrafos digitales de última generación con inteligencia artificial, que permitirán reforzar la atención médica y mejorar los diagnósticos. Con esta inversión, el sistema de salud local cuenta ahora con 12 ecógrafos distribuidos en el distrito.

El intendente Julio Zamora supervisó la puesta en funcionamiento de los equipos y destacó el rol del municipio en la consolidación del sistema sanitario: “Los elementos incorporados son de suma importancia para toda la comunidad de Tigre. El distrito sigue consolidándose como referencia en materia de salud dentro de la Provincia de Buenos Aires. A su vez, continuamos con enormes obras proyectadas a futuro y una inversión histórica en infraestructura”.

La nueva tecnología se utilizará tanto para el monitoreo de embarazos como para el diagnóstico de diferentes afecciones, generando imágenes en tiempo real de órganos, tejidos y estructuras internas.

El secretario de Salud, Fernando Abramzon, remarcó: “Seguimos trabajando mediante una inversión continua que viene haciendo el Municipio hace muchos años. El Gobierno local tomó una decisión importante en incorporar y adquirir tecnología para sumar complejidad en beneficio de los pacientes”.

El director de Imágenes del nosocomio, Ezequiel Levy, explicó la importancia del nuevo equipamiento: “Es fundamental tener un ecógrafo con alta tecnología que se suma a los otros cinco que ya posee el nosocomio. Estos elementos permiten una evaluación y una definición mucho más precisa y veloz de los estudios. El equipo nuevo tiene inteligencia artificial, lo que mejora los protocolos y tiempos médicos. En este hospital, estamos haciendo aproximadamente 40.000 ecografías anuales”.

En los últimos años, Tigre amplió su infraestructura con la inauguración del Hospital de Medicina Cardiovascular “Dr. Genaro Serantes”, la incorporación de aparatología de alta complejidad y el proyecto del futuro Hospital de Alta Complejidad para Adultos, reafirmando su condición de referente regional en salud pública.