ARBA desmintió que se cree un nuevo impuesto: cómo será la retención de Ingresos Brutos en billeteras virtuales

La agencia recaudadora provincial explicó que, desde el 1° de octubre, las billeteras virtuales actuarán como agentes de recaudación de Ingresos Brutos, al igual que los bancos, pero la medida solo alcanza a contribuyentes registrados.

La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) desmintió que se esté creando un nuevo impuesto sobre las billeteras virtuales, tras la circulación de mensajes en redes sociales que vinculaban la medida con un aumento de la carga fiscal.

Según explicó el organismo, a partir del 1° de octubre las billeteras digitales pasarán a ser Agentes de Recaudación de Ingresos Brutos (IIBB), tal como ya ocurre con los bancos. La resolución busca equiparar el tratamiento entre ambas modalidades financieras y, de esta manera, garantizar equidad en el sistema.

ARBA remarcó que la medida solo aplica a contribuyentes registrados en IIBB. En ese sentido, aclaró: “Si no estás inscripto en Ingresos Brutos, no te van a retener nada”.

El organismo sostuvo que hasta ahora un contribuyente que operaba con bancos sufría retenciones, mientras que quienes usaban billeteras digitales no tenían el mismo régimen. Con la nueva disposición, todos quedarán bajo el mismo esquema, algo que ya rige en otras 19 provincias del país.

Además, ARBA subrayó que las retenciones no alcanzarán a todas las billeteras virtuales, sino únicamente a los sujetos comprendidos por el impuesto.

En el caso de los 1,3 millones de contribuyentes adheridos al Régimen Simplificado de Ingresos Brutos, la agencia confirmó que no habrá retenciones.

Por último, desde el organismo provincial insistieron en que no se trata de la creación de un tributo nuevo, sino de una actualización de los agentes de recaudación.