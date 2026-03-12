San Isidro inauguró un nuevo Centro de Jubilados en Martínez para más de 400 adultos mayores

El nuevo espacio del Centro de Jubilados N°35 está ubicado en Martínez y permitirá ampliar las actividades físicas, recreativas y educativas para adultos mayores del distrito.

El Municipio de San Isidro inauguró una nueva sede para el Centro de Jubilados N°35, un espacio destinado a actividades sociales, recreativas y educativas para adultos mayores del distrito.

El nuevo edificio está ubicado en Ricardo Gutiérrez 1522, en Martínez, y permitirá recibir a 460 vecinos que participaban de las actividades en la antigua sede.

Un espacio más amplio para los jubilados

Durante la inauguración, el intendente Ramón Lanús destacó la importancia del centro para la comunidad.

"Es una alegría inaugurar este nuevo espacio en Martínez para una institución que ya es parte de la historia de nuestra comunidad; un centro que lleva más de 30 años acompañando a los vecinos y que hoy tiene una nueva casa para seguir creciendo", expresó.

El nuevo edificio cuenta con tres salones principales denominados Aire, Tierra y Agua, donde se desarrollarán distintas actividades físicas, cognitivas y recreativas para los socios.

Actividades físicas y recreativas

El centro funcionará de lunes a viernes de 9 a 12 y de 14 a 17:15 con una agenda de propuestas para los adultos mayores.



Yoga en distintos niveles

en distintos niveles

Pilates Mat



Stretching integral



Gimnasia suave



También habrá clases de Zumba, Ritmos Latinos, Bachata, Jazz y Flamenco, además de propuestas deportivas como Gimnasia Dinámica y Gimnasia Masculina.

Talleres y actividades educativas

El espacio también promoverá el aprendizaje y la estimulación cognitiva a través de propuestas como el Taller de la Memoria y clases de Inglés intermedio.

Actualmente, el Municipio administra 33 centros de jubilados en el distrito, espacios que buscan promover un envejecimiento activo y acompañado.

Para más información, los interesados pueden comunicarse al 11-7872-2000, de 9 a 12 y de 14 a 16 horas.