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ANSES: cuánto cobrarán jubilados y pensionados en mayo 2026 con aumento y bono

ANSES: cuánto cobrarán jubilados y pensionados en mayo 2026 con aumento y bono
La ANSES aplicará en mayo de 2026 un aumento del 3,4% para jubilados y pensionados, junto con un bono extraordinario. En el caso de la PUAM, los ingresos superarán los $300.000 mensuales.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó la actualización de haberes correspondiente a mayo de 2026, en un contexto de ajustes previsionales atados a la inflación.


El incremento será del 3,4%, acompañado por el pago de un bono extraordinario de $70.000 que el organismo mantiene como refuerzo para los ingresos más bajos del sistema previsional.


En este esquema, uno de los grupos más beneficiados será el de los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que pasará a ubicarse en $314.539,27 tras la suba.


Con la incorporación del bono de $70.000, el ingreso total alcanzará los $384.539,27, superando así el umbral de los $300.000 mensuales.


La PUAM está destinada a personas de 65 años o más que no accedieron a una jubilación ordinaria por falta de aportes, y exige requisitos de residencia y situación previsional específica.


En paralelo, la jubilación mínima también tendrá una actualización del 3,4%, alcanzando los $393.174,10, mientras que con el bono el total llegará a $463.174,10.


El calendario de pagos para jubilados y pensionados se organizará según la terminación del DNI:



  • DNI 0 y 1: 11 de mayo

  • DNI 2 y 3: 12 de mayo

  • DNI 4 y 5: 13 de mayo

  • DNI 6 y 7: 14 de mayo

  • DNI 8 y 9: 15 de mayo

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