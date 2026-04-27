Turismo en alerta: casi no hay reservas para el fin de semana largo del 1 de mayo

A días del fin de semana largo por el Día del Trabajador, los principales destinos turísticos del país muestran niveles de reservas muy bajos, especialmente en la Costa Atlántica. El sector advierte una posible de las peores temporadas de los últimos años.

El próximo viernes 1° de mayo se celebra el Día del Trabajador y comienza un nuevo fin de semana largo en el país, pero el sector turístico llega con un escenario preocupante: los niveles de reservas son bajos en la mayoría de los destinos del país.

Según un relevamiento realizado por la Agencia Noticias Argentinas, la ocupación hotelera es prácticamente nula en la Costa Atlántica bonaerense, en zonas serranas y en el norte argentino, con excepciones puntuales.

En Mar del Plata, uno de los principales destinos turísticos del país, los hoteles —incluso los que continúan abiertos— tienen disponibilidad plena para este fin de semana largo.

“Estos fines de semana históricamente servían no solo para el presente, sino que muchos turistas los aprovechaban para planificar las vacaciones de invierno, algo que ya no existe más. Con estos números y el nivel de gastos que viene teniendo la gente, todo indica que sería una de las peores temporadas de la historia”, señaló a Noticias Argentinas un operador turístico de la ciudad.

La misma situación se replica en Villa Gesell, Pinamar y el Partido de La Costa, donde el sector espera una posible reacción de último momento, dependiendo del clima y decisiones espontáneas de viaje.

En el norte del país, el panorama es mixto: las Cataratas del Iguazú alcanzan cerca del 70% de reservas, aunque todavía con disponibilidad.

La excepción se da en los centros de esquí, que muestran un mayor nivel de ocupación. En Bariloche, la demanda es alta y la capacidad estaría cerca de colmarse, mientras que en San Martín de los Andes el movimiento es más moderado.