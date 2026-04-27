Tigre: Miguel Schmukler confirmó su rol de coordinador de La Libertad Avanza con fuerte respaldo del equipo económico nacional

En un evento que reunió a empresarios, comerciantes y funcionarios del Ministerio de Economía, Miguel Schmukler confirmó su rol como coordinador de La Libertad Avanza en Tigre. La actividad, bajo el título “De la micro a la macro”, buscó acercar el análisis del rumbo económico del Gobierno al territorio y al impacto en la economía cotidiana.

Miguel Schmukler confirmó su rol como coordinador de La Libertad Avanza en Tigre durante un evento que reunió a empresarios, comerciantes y referentes del Ministerio de Economía, en una jornada que tuvo como eje el análisis del vínculo entre la macroeconomía y su impacto en la vida cotidiana.

La actividad se desarrolló en el salón Espacio Tigre bajo el título “De la macro a la micro”, y funcionó como un encuentro de presentación política y técnica, con fuerte presencia de funcionarios nacionales del área económica y actores del sector productivo local.

En ese marco, Schmukler explicó el sentido del evento y el objetivo de acercar el debate macroeconómico al territorio. “Para nosotros es primordial el orden macro. Muchas veces es importante llegar con un mensaje a los municipios, lo que todo el mundo pregunta es cuándo se traduce este orden macro en la vida cotidiana de las personas”, planteó.

El dirigente señaló que la intención del encuentro fue justamente abordar esa transición entre el orden macroeconómico y la economía real. “Argentina está siendo unos avances impresionantes, reconocido a nivel mundial, es un caso de estudio y eso es real, pero cómo se da esa transición hacia la micro y hacia la vida cotidiana de todas las personas”, sostuvo.

En esa línea, remarcó la elección de Tigre como sede de la actividad. “Nos parece importante que Tigre sea el puntapié de esto, por la importancia que tiene a nivel de la provincia de Buenos Aires, un lugar que hacía sentido como primera bajada del Ministerio de Economía a un contacto mucho más directo con la gente”, expresó.

El evento contó con la presencia de funcionarios del equipo económico nacional, entre ellos el viceministro de Economía José Luis Daza, el secretario de Finanzas Federico Furiase, el director del BICE Federico Núñez y el presidente del Banco Central Martín Vauthier, además de dirigentes y militantes del espacio.

Schmukler destacó especialmente el perfil técnico del equipo económico y el funcionamiento interno del Gobierno. “José Luis Daza es un tipo de nivel internacional por su capacidad técnica y su calidad humana que es impresionante. Es un equipo muy compacto, donde se entiende que la política termina impactando en la economía”, señaló.

En su análisis, también hizo referencia al proceso económico en curso y su interpretación dentro del oficialismo. “Es importante que se entienda el horizonte. Una vez que se despejan las dudas, se puede ver mejor el plan económico, cómo va a impactar y cuándo va a impactar”, afirmó.

El dirigente sostuvo además que el país atraviesa un cambio estructural en términos de expectativas. “Nos hemos criado con una cabeza que está cambiando. Las provincias van a tener otra preponderancia y no estamos acostumbrados a un crecimiento tan fuerte como el que va a venir”, expresó.

En relación al plano político, remarcó la necesidad de articulación entre los distintos niveles del Estado. “La política es esencial. Podemos tener un orden macro, pero si no tenemos la pata local donde se discuta el modelo, se controle el gasto y se piense en crecimiento, no alcanza”, planteó.

Schmukler también hizo foco en la importancia de los municipios dentro de la estrategia política. “Hay municipios que han quedado obsoletos en sus ideas. No solo se trata de controlar el gasto, sino de ver hacia dónde se puede crecer, qué oportunidades hay para los jóvenes y qué acuerdos se pueden generar”, agregó.

Consultado por el escenario político en Tigre, evitó centrarse en la competencia electoral directa y priorizó la construcción interna del espacio. “La Libertad Avanza tiene una oportunidad importante, pero tenemos que enfocarnos en construir un proyecto competitivo, sano y superador”, sostuvo.

En esa línea, remarcó: “No podemos seguir cayendo en distracciones. Tenemos que tener mucho más volumen, seniority y trabajo articulado entre funcionarios, empresarios y militancia”.

Sobre la interna política, fue cauto y señaló que el crecimiento de un espacio siempre genera tensiones. “Las internas o los rumores son propios de un proyecto que crece. La ambición política es sana y necesaria si se canaliza correctamente”, explicó.

Finalmente, confirmó su rol dentro del armado territorial de La Libertad Avanza en el distrito y enmarcó su función en una tarea de articulación política. “Desde mi rol de articulador y coordinador del territorio vamos a tratar de que todos crezcan y se desarrolle una Libertad Avanza competitiva en Tigre”, afirmó.