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Multa millonaria y clausura para un depósito de pollos en Merlo

Multa millonaria y clausura para un depósito de pollos en Merlo
La sanción se produjo tras denuncias de vecinos del barrio La Teja. Durante la inspección se detectaron residuos en espacios públicos y graves irregularidades sanitarias.

La Municipalidad de Merlo clausuró un depósito avícola y su local de venta al público tras constatar graves irregularidades sanitarias y ambientales, luego de denuncias realizadas por vecinos del barrio La Teja.


Según informaron desde el municipio, la empresa arrojaba residuos en la vía pública, lo que generaba focos infecciosos y la proliferación de roedores en la zona.


Clausura del depósito avícola


La intervención se realizó a través del área de Inspección General, que procedió a la clausura del depósito de pollos ubicado en Avenida Eva Perón y José Miranda, en el barrio La Teja.


Durante el operativo se comprobó que la mercadería no se encontraba refrigerada de manera adecuada, lo que representaba un riesgo sanitario.


También cerraron el local de venta


Además del depósito, las autoridades dispusieron la clausura del local de venta al público ubicado en Avenida Eva Perón 7622, en la localidad de Libertad.


En ese establecimiento se detectó que el comercio no estaba en regla y no cumplía con las normas de higiene ni con las condiciones necesarias para la correcta manipulación de alimentos.


Multas por arrojar basura


Desde el municipio recordaron que arrojar basura en espacios comunes o en la vía pública constituye una infracción a las normas ambientales vigentes.


Las sanciones previstas por este tipo de conductas pueden implicar multas que van desde los 250.000 hasta los 14.000.000 de pesos.


Las autoridades también destacaron la importancia de la participación vecinal y convocaron a los ciudadanos a realizar denuncias anónimas cuando detecten situaciones similares.


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